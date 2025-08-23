¡TERRIBLE CHOQUE! : Jugador de Tigres sale de cambio en el Mazatlán vs Tigres

En el partido de Mazatlán vs Tigres, el conjunto felino se vio obligado a sacar de cambio a Joaquim al llevarse un fuerte golpe en la cabeza.

Al minuto 36 del primer tiempo, Joaquim no pudo continuar en el terreno de juego. Terminó chocando con Nahuel Guzmán en una jugada a las afueras del área.

Los dos jugadores fueron a cortar el balón, Nahuel llegó primero y le pegó sin intención a Joaquim con el hombro, el defensor se llevó la peor parte pues recibió el golpe en su mandíbula y en su pecho, provocando que terminara cayendo al césped golpeándose en su cabeza.

De inmediato entraron las asistencias al terreno de juego para poder atender la defensor brasileño. Por el fuerte golpe, fue cambiado al instante para poder recibir atención médica.