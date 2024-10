“Fue el peor error de mi vida”, revela futbolista sobre jugar en México

El que fuera campeón del mundo con Francia en el Mundial del 2018 se fue por la puerta de atrás del conjunto de la UANL el año pasado y actualmente está retomando su mejor nivel en el Udinese de Italia.

Sin embargo, el atacante arremetió esta semana contra el balompié azteca durante una entrevista que dió para Sportweek de la Gazzeta dello Sport, en donde señaló cuál fue el motivo para no poder triunfar con el cuadro regiomontano.

“Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”, dijo Florian.

El paso de Florian por la Liga Mexicana

Thauvin quedó libre a inicios del 2023 y posteriormente firmó con el Udinese en busca de los minutos que ya no tenía en la LIGA BBVA MX y de recuperar el gran nivel que llegó a mostrar en su etapa con el Olympique de Marsella (OM).

En su momento, sorprendió que un jugador de su calibre decidiera dejar Europa para apostar por llegar al futbol mexicano, lo cual también lo explicó durante la entrevista.

“Después de ocho años en Marsella, estaba mentalmente agotado. Necesitaba una pausa, hacer algo diferente. El OM me había ofrecido otro contrato de cinco años, y luego me llamó el Lyon. Hablé con gente del Nápoli, del Milan y del Atlético de Madrid, pero después de la pandemia todos los clubes estaban en una situación financiera difícil, mientras que yo recibí una oferta realmente importante de México”, recordó.

El francés brilla en la Serie A

Actualmente, Florian Thauvin, registra 10 goles y 8 asistencias en 54 encuentros disputados con el Udinese, en cambio con los Tigres en casi el mismo tiempo jugó 38 partidos con un balance de 8 goles y asistiendo 5 veces.

Incluso el buen momento que atraviesa el francés lo ha metido de nuevo en consideración para ser llamado a la Selección de Francia para las próximas convocatorias.

