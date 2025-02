The King of Fighters XIII Global Match ¿Cómo jugar en PC?

La empresa de videojuegos japonesa SNK Corporation presentó hoy 21 de febrero la versión para Steam del famoso juego de pelea 2D The King of Fighters XIII Global Match (KOF XIII GM), para espera de los fans también contarán con la banda sonora disponible en la plataforma.

KOF XIII GM mejora esa experiencia con la incorporación de rollback netcode para partidas online más divertidas y de ritmo rápido. Además, con nuevos lobbies online (con capacidad para hasta nueve personas), podrás interactuar con muchos de tus compañeros de juego y verlos pelear (a través del modo espectador) a nivel global, uniéndose a las ediciones actuales en PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Los usuarios que compraron KOF XIII STEAM EDITION antes de su retirada de la plataforma (23 de enero de 2025) pueden adquirir el nuevo KOF XIII GM en Steam con descuento.

¿Cuál es la narrativa de The King of Fighters XIII Global Match?

KOF XIII es el acto final de la historia épica de la Saga Ash, tras los eventos de KOF 2003 y KOF XI. La historia se cuenta en formato de novela visual desde la perspectiva de varios personajes, incluido el propio protagonista, Ash Crimson.

En total, hay 36 personajes incluidos en esta edición, con figuras clave para la trama y luchadores lanzados como DLC en el KOF XIII original, como NESTS Style Kyo, Classic Iori y Mr. Karate.

Además, para conmemorar el 30° aniversario de The King of Fighters, SNK lanzó las bandas sonoras de KOF XIII GM y KOF XIV en las principales plataformas de streaming. Al mismo tiempo, otras bandas sonoras de la serie KOF tendrán descuento hasta el 21 de abril de 2025, por lo que no pierdas esta oportunidad de agregarlas a tu colección.