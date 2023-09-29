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Fútbol

Comparan a Alexa Moreno con Nadia Comaneci y así reaccionaron

Honor a quien honor merece, y es que la gimnasta mexicana Alexa Moreno fue comparada con Nadia Comaneci en redes sociales, generando distintas reacciones

Alexa Moreno cuarto lugar
|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Un tributo más que merecido es el que recibió Alexa Moreno, nada más y nada menos que desde la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos. La gimnasta mexicana fue comparada con Nadia Comaneci, leyenda rumana de la gimnasia artística.

Recientemente Alexa Moreno se consagró en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, lo que es un gran augurio para ella y para toda la delegación mexicana, de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París 2024.

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La comparación de los Juegos Olímpicos a Alexa Moreno

Mediante su cuenta oficial de X, antes Twitter, The Olympics comparó lo hecho por Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con lo que hizo Alexa Moreno en la reciente edición de Tokyo 2020.

En aquella ocasión, Comaneci realizó un salto de caballo, mismo que Alexa. No obstante, lo primero que se puede observar, es la evolución que ha tenido la prueba. La misma cuenta puso a prueba el gusto de los usuarios y preguntó, cuál era la favorita de cada uno.

La respuesta de los usuarios fue inmediata y muy variada. Hay quienes siguen considerando que "nadie como Nadia" pero también los que aplauden el rendimiento que ha mostrado Alexa Moreno. De igual manera hay quienes eligieron a ambas, pues consideran que la rumana fue una inspiración, mientras que la mexicana es un ejemplo de dedicación.

La historia de Nadia Comaneci fue espectacular, pues en aquella edición logró la calificación perfecta en las barras asimétricas, siendo la primera vez que se conseguía en unos Juegos Olímpicos. Mientras que Alexa Moreno sigue escribiendo su propia historia y en cada presentación, pone el nombre de México en lo más alto.

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