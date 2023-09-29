Comparan a Alexa Moreno con Nadia Comaneci y así reaccionaron

Un tributo más que merecido es el que recibió Alexa Moreno, nada más y nada menos que desde la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos. La gimnasta mexicana fue comparada con Nadia Comaneci, leyenda rumana de la gimnasia artística.

Recientemente Alexa Moreno se consagró en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, lo que es un gran augurio para ella y para toda la delegación mexicana, de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París 2024.

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La comparación de los Juegos Olímpicos a Alexa Moreno

Mediante su cuenta oficial de X, antes Twitter, The Olympics comparó lo hecho por Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con lo que hizo Alexa Moreno en la reciente edición de Tokyo 2020.

En aquella ocasión, Comaneci realizó un salto de caballo, mismo que Alexa. No obstante, lo primero que se puede observar, es la evolución que ha tenido la prueba. La misma cuenta puso a prueba el gusto de los usuarios y preguntó, cuál era la favorita de cada uno.

40+ years of women's vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci 🇷🇴 to Alexa Moreno 🇲🇽! Which vault is your favourite? 👇#Antwerp2023 I #ARTWorlds2023 l @nadiacomaneci10 pic.twitter.com/uSNKM9ZWzE — The Olympic Games (@Olympics) September 28, 2023

La respuesta de los usuarios fue inmediata y muy variada. Hay quienes siguen considerando que "nadie como Nadia" pero también los que aplauden el rendimiento que ha mostrado Alexa Moreno. De igual manera hay quienes eligieron a ambas, pues consideran que la rumana fue una inspiración, mientras que la mexicana es un ejemplo de dedicación.

I will never forget how the judges stole Alexa the medal. Her performance on that vault was so much better than the Brazilian girl. — Ferchis Carstairs Skywalker (Taylor’s version) (@Fer_waverly) September 28, 2023

Both, Nadia has the throne since then, inspiration for all next generations, one of a kind, Alexa is an example of dedication,work, resilience, one of a kind in our country, coming from a country that is so different on supporting sports like gymnastics, proud of both Girls!! — Vania Calderón (@VainillaKolada) September 29, 2023

Orgullo de 🇲🇽 — Cyber_Racer🏁 (@Cyber_Racer53) September 28, 2023

Nadia Comaneci, the pride of 🇷🇴, the GOAT; one of the best athletes of all times; not only perfection but the most important, attitude and smiling always. — Warner Jiménez (@Warner_Jimenez) September 29, 2023

La historia de Nadia Comaneci fue espectacular, pues en aquella edición logró la calificación perfecta en las barras asimétricas, siendo la primera vez que se conseguía en unos Juegos Olímpicos. Mientras que Alexa Moreno sigue escribiendo su propia historia y en cada presentación, pone el nombre de México en lo más alto.

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