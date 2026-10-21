El hotel embrujado que aterroriza a estrellas de MLB y podría ser protagonista de la Serie Mundial en Halloween

En Milwaukee, algunos de los mejores bateadores del planeta han descubierto que resulta más sencillo enfrentar una recta de 100 millas por hora que dormir en una habitación donde las luces se encienden solas. No se trata de una película de terror. Es una de las leyendas más persistentes de las Grandes Ligas y tiene como escenario un hotel que podría adquirir un protagonismo inesperado durante la Serie Mundial de 2026.Serie Mundial de 2026.

Los Brewers recibirán a los Tampa Bay Rays el viernes 23 de octubre en el primer juego del Clásico de Otoño. Por primera vez en la historia de ambas franquicias, una de ellas terminará la temporada como campeona. Pero el calendario tiene preparada una coincidencia que parece escrita para Hollywood. Si la serie llega al séptimo encuentro, el título se decidirá en Milwaukee el sábado 31 de octubre, la noche de Halloween.

Y a unos kilómetros del estadio se encuentra el Pfister Hotel, un elegante edificio inaugurado en 1893 que durante décadas ha hospedado a equipos visitantes de MLB. También es conocido por sus supuestos fantasmas, capaces de alterar el sueño de deportistas acostumbrados a enfrentar la presión de 40 mil espectadores.

Un hotel de lujo donde los peloteros temen dormir

El Pfister abrió sus puertas cuando el beisbol todavía estaba construyendo buena parte de sus tradiciones. Su arquitectura histórica, sus pinturas y sus corredores lo convirtieron en uno de los establecimientos más reconocibles de Milwaukee.

La leyenda señala que Charles Pfister, vinculado a la fundación del hotel, continúa recorriendo el inmueble después de su muerte. Nadie ha demostrado la existencia de un fantasma, pero las historias de huéspedes que aseguran escuchar pasos, golpes y voces inexplicables han sobrevivido durante generaciones.

La conexión con el beisbol convirtió esas narraciones en algo más que folclor local. Los equipos visitantes comenzaron a compartir experiencias, algunos peloteros solicitaron cambiar de habitación y otros decidieron buscar alojamiento en otro lugar.

El asunto alcanzó una dimensión nacional cuando ESPN The Magazine entrevistó a distintos jugadores sobre sus noches en el Pfister. Aquellos relatos fueron retomados por MLB.com y otros medios deportivos.

Bryce Harper despertó y encontró sus muebles en otro lugar

Una de las historias más conocidas pertenece a Bryce Harper. En una entrevista publicada por ESPN The Magazine en 2013, el entonces pelotero de Washington relató que había dejado su ropa sobre un mueble antes de acostarse.

A la mañana siguiente encontró las prendas tiradas en el suelo y el mueble desplazado hasta el otro extremo de la habitación.

Harper pensó inicialmente que alguno de sus compañeros había entrado para jugarle una broma. Sin embargo, la puerta permanecía cerrada y nadie reconoció haber movido sus pertenencias. El episodio lo inquietó lo suficiente para solicitar otra habitación.

The Washington Post recuperó su testimonio ese mismo año y ayudó a difundir una historia que todavía forma parte de la mitología del hotel.

Adrián Beltré había vivido una experiencia igualmente perturbadora en 2001, cuando jugaba para los Dodgers. Según un testimonio recogido por Sports Illustrated, escuchó golpes en la puerta y detrás de la cabecera de su cama, mientras la televisión y el aire acondicionado parecían encenderse y apagarse sin intervención humana.

El dominicano terminó durmiendo con un bate cerca de él. Durante su estancia de tres noches apenas consiguió descansar un par de horas, de acuerdo con el relato recuperado por FOX Sports.

Mookie Betts prefirió pagar otro alojamiento antes que regresarLa reputación del Pfister no desapareció con las generaciones anteriores. En mayo de 2023, Mookie Betts decidió hospedarse en un Airbnb durante una visita de los Dodgers a Milwaukee.

¿MIEDO A LOS FANTASMAS? Mookie Betts, quien hoy regresa a la alineación de los @Dodgers tras una lesión, se negó por segundo año consecutivo a hospedarse en el Pfister Hotel en Milwaukee, recinto supuestamente embrujado. Aunque suene increíble, Betts prefirió rentar un departamento de Airbnb para evitar posible contacto con fantasmas. El Pfister Hotel es desde hace algunos años el hotel sede de los equipos de Grandes Ligas que visitan a los Cerveceros en Milwaukee. #LaCasaDelRey — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) August 12, 2024

El jardinero explicó que sus experiencias anteriores le habían impedido descansar porque cualquier ruido nocturno despertaba sus sospechas. Aunque aseguró no creer en fantasmas, tampoco quería descubrir que estaba equivocado.

La decisión fue documentada por Sports Illustrated y FOX Sports. Betts incluso conectó un cuadrangular abriendo un encuentro contra Milwaukee durante aquella visita. Al menos deportivamente, dormir lejos del hotel no le hizo ningún daño.

En octubre de 2025, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, la historia volvió a circular. NBC Los Angeles informó que Teoscar Hernández también decidió alojarse en otro lugar junto con su familia después de escuchar relatos sobre luces, puertas y pasos inexplicables.

Lo curioso es que Hernández reconoció que anteriormente había dormido en el Pfister sin experimentar nada extraño. Bastaron las historias de sus compañeros para convencerlo de no repetir la experiencia.

Los fantasmas también han provocado reuniones de emergenciaMichael Young, antiguo infielder de Texas, contó a ESPN The Magazine que una noche escuchó pasos dentro de su habitación, pese a que la puerta estaba cerrada. En lugar de salir corriendo, decidió dirigirse al supuesto visitante invisible y pedirle que lo dejara dormir. Según su versión, los ruidos desaparecieron.

Carlos Gómez fue menos diplomático. El dominicano relató que escuchó voces y que su reproductor de música comenzó a funcionar de manera extraña mientras estaba en el baño. Salió tan asustado que terminó huyendo hacia el vestíbulo antes de terminar de vestirse.

La historia alcanzó incluso a los entrenadores. Clint Hurdle, antiguo manager de Pittsburgh, contó en 2016 que uno de sus jugadores lo llamó porque la televisión de su habitación se había encendido dos veces durante la noche. Hurdle acudió para tranquilizarlo y permaneció un rato con él.

The Haunted Pfister Hotel in Milwaukee, Wisconsin 🇺🇸 Major League Baseball players have stayed here. Some have reportedly refused to stay again. The Pfister Hotel has a long-running reputation for paranormal activity, particularly sightings of its founder, Charles Pfister. Guests and staff have reported footsteps, knocking, objects moving and electronics switching on by themselves. The strangest part? Some visiting baseball players have reportedly paid for another hotel rather than sleep here. Imagine being a professional athlete and your biggest fear on the road is your hotel room. — Wired4WondersTales (@wired4wonder) October 11, 2026

Los testimonios fueron recopilados por MLB.com, que convirtió las experiencias del Pfister en una peculiar colección de historias de terror vinculadas al beisbol.

Una Serie Mundial que podría terminar la noche de HalloweenEl calendario de 2026 ofrece una oportunidad difícil de imaginar para los aficionados a las supersticiones.

Milwaukee terminó la temporada regular con 103 victorias, frente a las 98 de Tampa Bay, por lo que tendrá la ventaja de localía. Los primeros dos encuentros se disputarán el 23 y 24 de octubre en American Family Field. Si es necesario disputar un sexto partido, la serie regresará a Wisconsin el viernes 30.

Y si ninguno consigue cuatro victorias antes, el séptimo encuentro se jugará el sábado 31 de octubre, precisamente en Halloween.

La coincidencia no pasó inadvertida para The Associated Press, que incluyó la historia del Pfister entre las curiosidades de la Serie Mundial entre Brewers y Rays.

La presencia de Tampa Bay añade otro detalle interesante. Ji-Man Choi, antiguo jugador de los Rays, también figura entre los peloteros que relataron una experiencia extraña en el hotel, aunque la suya ocurrió cuando visitó Milwaukee con los Angels en 2016.

No existe confirmación de que los Rays se hospeden en el Pfister durante esta Serie Mundial. Tampoco hay pruebas de que los fenómenos descritos por los beisbolistas tengan un origen sobrenatural. Pero la leyenda ya tiene asegurado su lugar en la conversación que acompañará al Clásico de Otoño.

