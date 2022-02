The Rock es troleado por la NFL en el Super Bowl LVI

The Rock jugó uno de los papeles más importantes en el magno evento de la NFL el pasado domingo 13 de febrero, pues fue el encargado de presentar el encuentro entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals desde las instalaciones del SoFI Stadium de Los Ángeles, California.

Dwayne Johnson fue troleado por la cuenta oficial de YouTube de la NFL quien se encargó de subir el clip de la presentación del famoso actor y ex luchador de la WWE, titulando el video de la siguiente manera: “El chico de Fortnite con la introducción más electrizante en la historia del Super Bowl”.

Esto se remonta a la aparición de Johnson en la isla más popular de Epic Games, Fortnite en el cierre de la temporada 6 en el mes de diciembre de 2021, pues The Rock fue presentado como uno de los personajes jugables para establecer el The Zero Point del capítulo dos del título de battle royales.

El video cuenta con 536,617 vistas a un día de ser publicado, además de convertirse en tendencia en twitter luego de que los propios fans del videojuego y del actor se dieran cuenta de la forma tan peculiar de haber nombrado el clip en youtube por la National Football League (NFL).

“Sabía en mi corazón que iba a triunfar en la CFL y que iba a tener una carrera muy exitosa en la NFL, tal vez incluso ganar una SuperBowl... Pero ninguno de esos sueños se hizo realidad”. Dijo Dwayne Johnson The Rock.

Fortnite y la llegada de Uncharted

La nueva producción cinematográfica protagonizada por el actor Tom Holad llegará a Fortnite tras el lanzamiento de Uncharted en cines. De acuerdo con la desarrolladora de videojuegos Epic Games, el cazador de tesoros Nathan Drake llegará el próximo 17 de febrero junto a nuevo contenido referente a la película.

Trailer oficial de Uncharted de Tom Holan

La cinta basada en la exitosa franquicia de títulos de acción de PlayStation llegará a los cines el próximo jueves 17 de febrero en México y otros países de latinoamérica, sin embargo las críticas por diferentes medios han calificado la película como un film “aceptable”.