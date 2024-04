Messi y Suárez se coronan campeones ante Rayados

El pasado sábado 30 de marzo del 2024, se disputó un torneo internacional en Florida en la que participaron diferentes equipos entre los que jugaron Rayados y el Inter Miami. El conjunto del Inter tuvo una representación bastante importante pues los apellidos de Messi y Suárez.

El torneo reunió a varias categorías sub 12, sub 13, etcétera. En la categoría sub 12, el hijo de Lionel Messi y de Luis Suárez tuvieron participación. Thiago Messi y Benjamin Suárez tuvieron una participación bastante importante.

Thiago y Benjamin lograron levantar el campeonato de Plata del Súper Grupo de la categoría Sub-12. Todos los integrantes del equipo, recibieron una medalla y un reconocimiento para todo el equipo.

Con el triunfo, varios seguidores comentaron que la nueva generación está en marcha por todo lo que lograron Messi y Suárez en sus carreras. Además, esperan que los dos jóvenes puedan empezar a tener su carrera en Europa cuando sus papás se retiren.

El Inter Miami tendrá partidos bastante claves en las fechas que vienen. Este miércoles tres de abril del 2024, se medirá ante Rayados en los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. El fin de semana reciben a Colorado Rapids y la vuelta será el próximo 10 de abril en el Estadio BBVA.

Next Up: Champions Cup Quarterfinals! 🏆💫

Secure your tickets for our first leg match at home against Monterrey here: https://t.co/uOX6NJCSqI pic.twitter.com/ehDkyMDs6N

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 1, 2024