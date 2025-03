¡Thibaut Courtois divide el vestidor! Así reaccionó un jugador de la Selección de Bélgica tras el posible regreso del portero del Real Madrid

Bélgica se prepara para enfrentar a Ucrania en la UEFA Nations League, sin embargo, la polémica se desató cuando uno de los futbolistas habló del inminente regreso de Thibaut Courtois al equipo nacional, luego de que anunciara el retiro de la selección por problemas con el ex entrenador Domenico Tenesco.

“Si Courtois regresa, yo me voy, a partir de hoy, no estoy disponible para el equipo. me parece un poco extraño que Courtois pueda decidir por sí mismo si quiere volver. Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera y le ponga la alfombra roja y le reciba con los brazos abiertos aunque nada ha cambiado”, señaló Koen Casteels, portero de Bélgica.

El portero de Bélgica en la Eurocopa se niega a jugar con Courtois

Casteels fue el titular en la Eurocopa del año pasado en donde los “Red Devils” cayeron en octavos de final frente a Francia, registrando solo 2 goles en 4 partidos con 2 arcos invictos.

“No es tanto sobre Thibaut, sino más bien sobre la federación de fútbol. No cuadra con los valores que yo considero adecuados para una organización”, agregó el arquero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

La federación de Bélgica comunicó en enero la destitución de Tedesco del cargo de entrenador del equipo nacional. Rudi García asumió como su sustituto y, en sus primeras entrevistas, indicó su deseo de contar nuevamente con el portero del Real Madrid. “Sería fantástico poder contar con el mejor portero del mundo”. Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por Casteels, quien ha optado por abandonar la selección tras haber disputado 20 encuentros.