¡INSÓLITO! La increíble razón por la que Courtois no volverá a jugar con Bélgica

Sea confirmado la ruptura al interior de la Selección de Bélgica, este jueves el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois dio a conocer a través de redes sociales la decisión de no volver a vestir los colores de su bandera mientras Domenico Tedesco sea el entrenador del representativo nacional. El arquero no fue llevado a la Euro 2024 a pesar de que ya había vuelto de su lesión e incluso fue clave en el título merengue en Champions League.

Hace meses surgieron reportes de una discusión entre el veterano portero y el director técnico italiano por el tema de la capitanía, lo que provocó que la estrella del Real Madrid dejara la concentración argumentando problemas físicos. En esta ocasión, el jugador ha decidido evitar cualquier tipo de problemas y dejar que el conjunto se concentre en sus siguientes compromisos.

“Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional”, escribió el portero. “Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”.

Courtois forma parte de una de las mejores generaciones en la historia de Bélgica y ha sido parte de tres Copas del Mundo, incluida Rusia 2018, en donde llegaron hasta las semifinales.

“Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos”.

