“Esto no habría pasado al revés": DT del Bayern Múnich explota tras eliminación vs Real Madrid

El Bayern Múnich quedó eliminado en las semifinales de la Champions League y así, Thomas Tuchel perdió la oportunidad de ganar algún título con los bávaros en esta temporada. Misma en la que anunció que dejará al club una vez que finalice.

Claramente molesto, el técnico alemán llegó a la conferencia de prensa posterior a la eliminación, a manos del Real Madrid, y habló de varios temas. Entre ellos, el gol que no contó a su favor en los últimos minutos, por un fuera de lugar que marcó el árbitro asistente y que los terminó dejando fuera.

Te puede interesar: ¡Es mi padre! La reacción de Iker Casillas tras otra remontada del Real Madrid

La Liguilla del Clausura 2024 no tendrá técnicos mexicanos

Tuchel carga contra el arbitraje y contra el Real Madrid

Al ser cuestionado sobre la polémica jugada, Tuchel aseguró que el silbante tuvo mucho valor para señalar el fuera de lugar, cuando ni siquiera estaba seguro. De igual manera declaró que si eso le hubiera pasado al Real Madrid, el final no sería el mismo.

“El asistente es el que se equivoca primero y levanta la bandera directamente. Tener los huevos de levantarla, es un error importante. Hemos perdido pero esto no habría pasado al revés”, declaró Tuchel, quien también se refirió a las disculpas del árbitro asistente.

Al final del encuentro, Matthijs de Ligt, jugador del Bayern Múnich, declaró que el silbante se acercó a él para reconocer su error y pedirle una disculpa. Sin embargo, para Tuchel las disculpas no son suficientes, pues si no estaba a la altura del partido, no debería de haber formado parte de.

“No es el momento de pedir disculpas, son semifinales y no es el momento de pedir errores. Si no es capaz de estar a la altura, no vale con tan solo pedir disculpas”, agregó Tuchel.

Thomas Tuchel se irá sin títulos con el Bayern Múnich

En un inesperado giro de eventos, el Bayern Múnich optó por Thomas Tuchel y cesar a Julian Nagelsmann. Al final de la temporada, el conjunto bávaro no conquistó la Bundesliga, no logró llegar a la final de la Pokal y ahora, se quedó en la orilla en la Champions League.

Te puede interesar: Borussia vs Real Madrid será una final inédita de Champions