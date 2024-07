La DURA acusación de Tiago Volpi contra el árbitro del Cruz Azul vs Toluca

Tiago Volpi, portero de Toluca, lanzó una crítica contra el árbitro que pitó el partido ante Cruz Azul, reclamando que el partido no se detuvo pese a las ofensas y el grito homofóbico que se escuchó en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde el equipo celeste y el cuadro de los Diablos Rojos empataron 1-1 correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX.

El reclamo de Tiago Volpi

Tiago Volpi aseguró que recibió el grito homofóbico en más de cinco ocasiones durante el partido Cruz Azul vs Toluca, por lo que reveló que el árbitro Jesús Rafael López Valle no detuvo el partido pese a que se lo pidió en varias ocasiones.

“Yo no sé más nada porque al final dicen que no se puede más y que hay que parar el partido. Yo hablé con el árbitro y no hizo caso y no sé, al final luego es una regla, después es otra... la verdad, no sé ahora si se puede o si no se puede, por eso le comenté al árbitro para parar el partido justo por eso”, aseguró Volpi tras el partido en el Estadio Azul.

Tiago Volpi afirmó que pese a su petición, el árbitro no le hizo caso y decidió continuar el partido: “No, no me dijo nada, no me hizo caso y bueno luego siguió el partido”, aseguró el portero de 33 años.

“Yo creo que si es una regla y estamos tratando de que no haya más este tipo de cosas en el mundo que vivimos hoy, yo siempre digo que hay que respetar, ¿no? Al final es parte de la sociedad que vivimos hoy y si ya está prohibido, está prohibido y no se puede hacer”.

Chivas y Toluca se preparan para la Leagues Cup

Cruz Azul y Toluca se preparan para la pausa de la Liga MX y para disputar la Leagues Cup ante equipos de la MLS. Los celestes que dirige Martín Anselmi debutaran el miércoles 31 de julio ante Charlotte FC. Mientras que Toluca se medirá en su inicio a Chicago Fire el jueves primero de agosto.

