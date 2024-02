Tiago Volpi manda mensaje y desmiente ‘pelea’ con aficionados de Toluca

El pasado jueves 15 de febrero del 2024, el conjunto de Toluca terminó siendo eliminado en la primera ronda de la CONCACAF Liga de Campeones. Los diablos perdieron el partido de vuelta que se disputó en el Estadio Nemesio Diez ante el Herediano de Costa Rica. El encuentro terminó 4-4, por el gol de visitante fue que terminó eliminado Toluca.

Luego de su eliminación, los aficionados terminaron manifestando su enojo y frustración al equipo, sobre todo hacia el portero Tiago Volpi pues consideran que pudo hacer más en los goles.

Los seguidores del equipo decidieron empezar a gritarle y aventarle cosas mientras se acercaba a la gradas, sus compañeros intentaban calmarlo y alejarlo del lugar. El portero se veía con molestia y en diferentes videos se le ve haciendo varios gestos.

Volpi desmiente pelea

Después de una horas del partido, el arquero decidió publicar un video en sus redes sociales en el que explica realmente lo que pasó al finalizar el encuentro pues diferentes medios de comunicación detallaron que sus gestos fueron contra los aficionados.

“Después de que llegue a mi casa, me enteré por muchos medios de comunicación y muchas personas también, que yo había insultado y tenido discusiones con la afición de Toluca. Con todo respeto pero no voy a permitir que la gente hablé cosas que no son verdades. En ningún momento yo insulté o discutí con ningún aficionado de Toluca. Yo si salgo muy molesto del partido, pero salgo molesto de la eliminación”.

El portero detalló que no estaba enojado, que no discutió con nadie y que realmente solo fue a darle unos guantes a una niña que estaba en las gradas y ya se los había prometido desde el inicio del encuentro.

“No entiendo porque dicen que yo estaba enojado o que yo insulte o discutí con la afición. Lo que pasa es que al principio del calentamiento, había una niña en las gradas que me había pedido los guantes y yo le había prometido a esta niña que terminando el partido yo le se los regalaría. No hubo discusión, no hubo insultos. Yo no voy a permitir que hablen cosas que son verdades. Yo soy muy autocrítico y acepto cualquier tipo de crítica deportiva y también crítica en el ámbito personal si he tenido alguna actitud si no es la más correcta pero en este caso es mentira.”

