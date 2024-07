¿Perdió el puesto? La confesión de Tiago Volpi sobre su rol en Toluca

Los Diablos del Toluca mantuvieron el buen paso en el Apertura 2024 con victoria sobre el Mazatlán este miércoles en la Jornada 3 del campeonato. Los escarlatas vencieron 3-0 a los de la Perla Tapatía en el Nemesio Diez para llegar a siete unidades en el naciente ciclo de la Liga BBVA MX. Al finalizar el cotejo, Tiago Volpi rindió declaraciones ante los medios de comunicación y sorprendió con una de sus confesiones.

Según las palabras del brasileño, ya no será el encargado de cobrar los penales, tarea que ha desempeñado con un alto grade de efectividad desde que llegó a la capital mexiquense. Antes de fallar dos frente al Cruz Azul en el Clausura 2024, el otrora miembro de los Gallos de Querétaro presumía una racha de 15 cobros desde los once pasos sin fallar. En el duelo contra los cementeros sus dos intentos se estrellaron en el poste.

“Esa es una decisión que ya se ha tomado (...) quién va a patear no sé, lo único que sé es que no soy yo, el míster ya ha hablado conmigo que por el momento si hay una situación de penal, es otro jugador el que va a patear. Yo siempre he dicho que el tema de los penales era un plus y hay que respetar todas las decisiones y tiene que ser siempre lo mejor pensando en el club, en el equipo y no en las individualidades”, mencionó el veterano arquero.

Reneto Paiva le informó a Volpi que ya no cobrará los penales #diablostwitteros pic.twitter.com/T5qwt5s0Ox — Andrés González (@andresglezr) July 18, 2024

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el nuevo cobrador oficial, aunque cabe suponer que será un rol que asuma el delantero portugués Paulinho, llegado como refuerzo para este torneo y autor de la primera anotación en el triunfo sobre los Cañoneros.

El Toluca desconoce la derrota en el Apertura 2024, pues empataron sin goles contra Chivas en la Jornada 1, vencieron a FC Juárez una semana después y finalmente hicieron lo propio con el Mazatlán. Previo a la pausa por la Leagues Cup se medirán con el Cruz Azul en la capital del país el sábado 20 de julio.

¿Cuándo debuta el Toluca en la Leagues Cup 2024?

El Toluca está ubicado en el Grupo 4 del Oeste en la Leagues Cup 2024, mismo que comparte con el Sporting Kansas City y el Chicago Fire de la MLS. Precisamente ante los últimos iniciará su camino en la justa internacional, los enfrentara el jueves 1 de agosto en la cancha del SeatGeek Stadium.

