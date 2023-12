Revelan cuál es la gravedad de la lesión de Trevor Lawrence

En un segundo, el estadio de los Jacksonville Jaguars enmudeció. El quarterback Trevor Lawrence había sufrido un fuerte golpe y no podía levantarse del césped. Era evidente su frustración. Se retiró el cascó y lo azotó en señal de que algo andaba muy mal con su tobillo.

Tuvo que ser auxiliado para abandonar el campo y para llegar a los vestidores. En ese momento, y tras ver la repetición de la jugada en la que su liniero ofensivo Walker Little lo pisada, y el pasador caía sobre su tobillo completamente doblado, ni siquiera se descartaba la fractura, lo que hubiera sido catastrófico para la temporada de los Jaguars, aún aspirantes en muchos sentidos.

Trevor Lawrence sufre un esguince de tobillo



Pasaron algunas horas antes de que se dieran a conocer algunas noticias ciertamente alentadoras. Lawrence no sufrió fractura. "Únicamente” un esguince de tobillo que no sabemos cuánto tiempo lo mantendrá fuera de las canchas, pero en principio no ha sido descartado para el juego del domingo.

“Todo está estable y se ve bien”, dijo el entrenador en Jefe Doug Pederson. “Veremos dónde está en un par de días”.

Sin duda, esto regresa algo de alegría a la institución después de un lunes amargo en donde no sólo Lawrence salió lesionado, sino también el equipo perdió un partido que en el papel era para ganarlo por obligación, ante unos Bengals que no cuentan con su quarterback titular, Joe Burrow, quien está fuera por lo que resta de la campaña.

C.J. Beathard reemplazó a Lawrence en la posición. Beathard, de 30 años, quien inició un juego por última vez en 2020 para los 49ers de San Francisco, completó 9 de 10 pases para 63 yardas en la derrota 34-31. No fue suficiente.