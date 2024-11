El tiempo que estaría de baja André-Pierre Gignac con Tigres

El pasado sábado 9 de noviembre del 2024, el conjunto de Tigres visitó a Cruz Azul y terminaron empatando 1-1 en la última jornada del torneo regular. El equipo felino pudo llevarse la victoria pero una desconcentración en el último minuto les costó la igualada.

En el encuentro se encendieron la alarmas debido a que Gignac pidió su cambio al minuto 10 del encuentro, por lo que tuvo que abandonar y en su lugar entró Nicolás Ibañez. Con la salida del delantero, empezó la preocupación de la afición felina ya que sería una baja para la Liguilla, en el momento más importante del torneo.

Resumen: Mazatlán 0-1 Pumas | Jornada 17 del Apertura 2024

Te puede interesar: VIDEO: El efusivo festejo de Martín Anselmi al romper el récord de puntos con Cruz Azul

El tiempo que estaría de baja Gignac

Por el momento, el conjunto de Tigres no ha confirmado la gravedad de la lesión de Gignac. Desde hace unas jornadas, el equipo felino ha estado cuidando al francés para que no tenga una lesión fuerte. No fue convocado en la jornada 15 ante Tijuana y en la jornada 16 se le vio en buen nivel ante Toluca.

Paunovic reveló en conferencia de prensa que el delantero sintió un sobreestiramiento.

“Va a depender del diagnóstico es una lesión muscular y el dice que ha sentido un sobreestiramiento, hay que hacer una imagen y eso determinará el tiempo”.

Por el momento, André no jugará el partido amistoso que tendrán ante Cruz Azul. Encuentro que ambos equipos acordaron para no perder tanto el ritmo con el parón de actividad que se tendrá por la fecha FIFA de noviembre y los partidos de Play In.

El parón puede ayudarle a Gignac en su recuperación ya que serían aproximadamente 18 días sin partidos, por lo que estaría de vuelta para los encuentros de Cuartos de Final, pero dependería de Paunovic y del delantero arriesgarse o guardarlo por si llegan avanzar a semifinales.

América se muda del Estadio Ciudad de los Deportes | La Mesa Protagonistas

Te puede interesar: La lesión de Militao abre las puertas al mercado: ¿Quién llegará al Real Madrid?