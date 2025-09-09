deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Tiene 16 años y es mexicano, pero podría representar a otra selección: hasta elige NO hablar español

El futbolista tiene raíces mexicanas y aunque ya ha defendido la playera de la Selección Nacional no se descarta que en un futuro cambie de elección

Tiene 16 años y es mexicano, pero podría representar a otra selección: hasta elige NO hablar español
@ademarchavez_
Tiene 16 años y es mexicano, pero podría representar a otra selección: hasta elige NO hablar español
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

Ademar Chávez es un futbolista con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, inclinándose a sus 16 años por la primera, ya que ha representado a la Selección Nacional en categorías menores, pero algo que llamó la atención y que podría cambiar su futuro es que no le gusta hablar español, pese a saberlo. Caso contrario al de Obed Vargas, quien opacó a Lionel Messi en una final y le ganó el título de la Leagues Cup 2025 .

El mediocampista fue entrevistado recientemente, pero lo que llamó la atención es que decidió hablar en inglés, en lugar del español, lo que puso en tela de juicio su amor por el país azteca, pues en un futuro puede cambiar de opinión y representar a la Selección de las barras y las estrellas, que viene de perder ante Corea del Sur por culpa de un jugador que llegó a valer 90 millones y podría ser la pesadilla de Javier Aguirre .

Ademar Chávez
@ademarchavez_
Ademar Chávez es el Seleccionado Mexicano que elige no hablar español y que en el futuro pueda jugar para otro país

¿Quién es Ademar Chávez, jugador que elige no hablar español, pese a ser mexicano?

Ademar Chávez es un jugador que nació en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas. El mediocampista inició en las inferiores del LAFC, pero ante la falta de oportunidades decidió irse a Cincinnati FC, donde actualmente milita en las inferiores del club de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR:

Chávez, en verano de este año, fue invitado por Benfica para probarse en su Academia, hecho que llenó de orgullo al mexicano al entrenar con jugadores que son seleccionados de Portugal. Además, ha sido parte del All-Star Game de la MLS Next, partido en el que se midió ante los mejores talentos estadounidenses.

El mayor sueño de Ademar Chávez, jugador mexicano de 16 años

Ademar Chávez tiene el sueño de firmar su primero contrato con el primer equipo de Cincinnati, pues en ocasiones anteriores ha sido contemplado en entrenamientos de pretemporada.

El mediocampista también anhela seguir representando a la Selección Mexicana, pese a que en un futuro podría cambiar de decisión. No obstante, por lo pronto, busca formar parte de la Sub-17 que disputará el Mundial de la categoría en noviembre de este año.

Mexicanos en el Mundo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

México vs Corea del Sur horario
Selección Azteca
México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, martes 9 de septiembre de 2025
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión
Horario juego inaugural Mundial 2026 Estadio Azteca
Selección Azteca
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
Minis + Marcador (3).jpg
Selección Azteca
¡México perdona a Japón! Falla increíble solo frente al portero
Minis + Marcador (2).jpg
Selección Azteca
“México se queda con 10: expulsión polémica vs Japón en pleno duelo
Minis + Marcador.jpg
Selección Azteca
¡Era el 1-0! México deja ir el primer gol ante Japón | México vs Japón 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Takumi Minamino deja ir el 1-0 vs México: ¡error que pudo cambiar todo!
Thumbnail
Selección Azteca
“La Granja VIP arranca con polémica: Alfredo Adame es el primer Revelado
Edson Álvarez México vs Japón
Selección Azteca
VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se calientan los ánimos! México vs Japón se pone intenso en pleno partido
×
×