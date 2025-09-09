Tiene 16 años y es mexicano, pero podría representar a otra selección: hasta elige NO hablar español

Ademar Chávez es un futbolista con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, inclinándose a sus 16 años por la primera, ya que ha representado a la Selección Nacional en categorías menores, pero algo que llamó la atención y que podría cambiar su futuro es que no le gusta hablar español, pese a saberlo. Caso contrario al de Obed Vargas, quien opacó a Lionel Messi en una final y le ganó el título de la Leagues Cup 2025 .

El mediocampista fue entrevistado recientemente, pero lo que llamó la atención es que decidió hablar en inglés, en lugar del español, lo que puso en tela de juicio su amor por el país azteca, pues en un futuro puede cambiar de opinión y representar a la Selección de las barras y las estrellas, que viene de perder ante Corea del Sur por culpa de un jugador que llegó a valer 90 millones y podría ser la pesadilla de Javier Aguirre .

@ademarchavez_ Ademar Chávez es el Seleccionado Mexicano que elige no hablar español y que en el futuro pueda jugar para otro país

¿Quién es Ademar Chávez, jugador que elige no hablar español, pese a ser mexicano?

Ademar Chávez es un jugador que nació en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas. El mediocampista inició en las inferiores del LAFC, pero ante la falta de oportunidades decidió irse a Cincinnati FC, donde actualmente milita en las inferiores del club de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR:



Chávez, en verano de este año, fue invitado por Benfica para probarse en su Academia, hecho que llenó de orgullo al mexicano al entrenar con jugadores que son seleccionados de Portugal. Además, ha sido parte del All-Star Game de la MLS Next, partido en el que se midió ante los mejores talentos estadounidenses.

45+3’ THE EAST LEVEL WITH THE FINAL KICK OF THE HALF! Ademar Chavez whips in a free kick that finds Cristiano Oliveira, who swivels to find the ball and makes up for his not great first touch by slotting it past Nico Aristizabal to equalize! Another USA U17 player stepping up! pic.twitter.com/4YPs9OMCDt — American Ultras Talk (@usmntaut) July 22, 2025

El mayor sueño de Ademar Chávez, jugador mexicano de 16 años

Ademar Chávez tiene el sueño de firmar su primero contrato con el primer equipo de Cincinnati, pues en ocasiones anteriores ha sido contemplado en entrenamientos de pretemporada.

El mediocampista también anhela seguir representando a la Selección Mexicana, pese a que en un futuro podría cambiar de decisión. No obstante, por lo pronto, busca formar parte de la Sub-17 que disputará el Mundial de la categoría en noviembre de este año.