La alineación indebida de Tigres que piden los aficionados de Chivas

Luego de haber perdido la Gran Final del Torneo Clausura 2023 ante Tigres, los aficionados de Chivas han empezado a apelar un nuevo recurso en busca de la 13.

Los seguidores del ‘Rebaño Sagrado’ consideran que durante la Final de Vuelta disputada en el Estadio Akron, el conjunto de la UANL dirigido por Robert Dante Siboldi, tuvo una alineación indebida en Guadalajara.

De acuerdo con las acusaciones de los aficionados al cuadro ‘Rojiblanco’, al momento en el que expulsan a Sebastián Córdova en el minuto 117 del tiempo extra, el equipo de la UANL no contaba con tres jugadores mexicanos en el terreno de juego.

Y es que el Reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, indica en el Artículo 48 que entre los jugadores titulares puede haber hasta ocho futbolistas no formados en México, esto con el objetivo de que tres jugadores mexicanos vean actividad permanente durante cada partido.

Al momento en el que el jugador de Tigres ve la tarjeta roja en la Final ante Chivas, el conjunto de Monterrey tuvo nueve jugadores extranjeros en la cancha del Estadio Akron.

¿Qué dice el Reglamento de la FMF?

Tras la salida de Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Jesús Garza, en el terreno de juego se quedaron Diego Reyes y Javier Aquino, faltando el tercer futbolista nacido en México como lo indica el reglamento.

No obstante, el mismo Artículo 48 señala:

“Si previo al a finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida, siempre y cuando no se excedan de los máximo 8 (ocho) Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego, a menos de que se estipule lo contrario en los siguientes párrafos del presente artículo.

“Si durante un encuentro un Jugador FM sufre una lesión y por esa razón no puede continuar en el terreno de juego antes de que el encuentro finalice, y el Club al que pertenece no tiene cambios disponibles, es decir, agotó sus oportunidades y/o posibilidades de cambio, no se considerará alineación indebida, puesto que está fuera de sus posibilidades cumplir con lo estipulado en el presente artículo”, se lee en el reglamento.

Los Tigres conquistaron su octavo campeonato de Liga BBVA MX tras haber derrotado a Chivas por marcador de 3-2 con anotaciones de André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova y Guido Pizarro.

