¿Sorpresas? Quién es el líder general en la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 10 del Apertura 2025

La Liga BBVA MX Femenil se mantiene activa y tras la jornada 10, hay varios cambios en la tabla de posiciones.

Luego de diez fechas en el Torneo Apertura 2025, en el primer lugar se encuentran empatados en puntos Tigres y Club América se con un registro de 25 puntos, resultado de ocho victorias, un empate y una derrota. Las felinas ocupan la primera posición por diferencia de goles.

Por su parte, las ‘Tuzas’ son terceras con 23 puntos, seguidas por Toluca que tiene la misma cantidad de unidades, posicionado en cuarto lugar.

Las Pumas son quintas con 19 puntos, seguidas por Atlético de San Luis, Rayadas y Chivas que tienen 17 puntos. Más abajo, FC Juárez y León tienen 15 puntos ubicadas en el noveno y décimo puesto de la clasificación.

Cruz Azul se ubica en el lugar 11 con 14 unidades y por debajo, el Atlas tiene 12 puntos. En la zona baja de la tabla general aparecen Necaxa con ocho puntos en el lugar 13, Tijuana con seis puntos en el lugar 14 respectivamente. Santos es 15 con 4 puntos, en el lugar 16 está Puebla con 4 puntos al conseguir su primera victoria del torneo, en el 17 Querétaro con tres puntos y en el fondo, Mazatlán con un punto.

Partidos de la Jornada 11 en la Liga BBVA MX Femenil

Jueves 11 de septiembre

Querétaro vs Puebla - 17 horas

Viernes 12 de septiembre

Toluca vs Rayadas de Monterrey 18 horas

Tigres vs Pumas 20 horas

Sábado 13 de septiembre

Cruz Azul vs Juárez 15:45 horas

Mazatlán vs Tijuana 21 horas

Domingo 14 septiembre

América vs Chivas 12 horas

Pachuca vs Necaxa 19 horas

Lunes 15 septiembre

Atletico de San Luis vs León 17 horas

Santos vs Atlas 19 horas