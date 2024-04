Alineaciones Tigres vs Columbus Crew | Vuelta cuartos de final Concachampions

Los Tigres reciben la noche del martes en el ‘Volcán’ al Columbus Crew en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, la eliminatoria está completamente abierta después del empate de la semana pasada en territorio americano. Los felinos buscarán que su guarida pese para seguir soñando con ir al Mundial de Clubes, cabe la posibilidad de que en la siguiente ronda se enfrenten a los Rayados de Monterrey, aunque queda mucho en juego todavía.

En la ida los visitantes se adelantaron conducto de un complicado cabezazo de André-Pierre Gignac, cuyo remate a segundo poste fue imposible para el arquero del cuadro de la MLS. Sin embargo, Columbus empató a pocos minutos del medio tiempo y el resultado se mantuvo hasta culminados los primeros 90, a pesar de que los estadounidenses jugaron con un hombre menos los momentos finales del complementario.

Cabe recordar que el gol de visitante es el principal criterio de desempate, por lo que Robert Dante Siboldi y compañía deberán ser sólidos en defensa antes de pensar en abrir el marcador. Seguramente los visitantes plantearán un partido que les permita hacer daño al contragolpe, aunque ello signifique cederle la iniciativa a una ofensiva capaz de hacer daño desde diversos frentes. La última vez que jugaron en casa en dicho torneo, los Tigres le hicieron cuatro goles al Orlando City.

No obstante, los de la Sultana del Norte quedaron a deber frente al Pachuca el fin de semana en una derrota por 0-3, aunque algunos de sus regulares en el once no vieron acción y probablemente estaban pensando en el duelo de esta noche. El Crew, por otro lado, empató en casa contra el DC United y llegará a territorio azteca como uno de los mejores equipos en la actual temporada de MLS.

“No tenemos tiempo para festejar victorias ni lamentar derrotas; pasamos la hoja y desde ayer nos enfocamos en el partido de mañana, en el rival que nos toca y saber que tenemos que hace un gran partido porque Columbus vendrá a ganar para poder seguir”, mencionó Siboldi en conferencia de prensa.

Alineaciones Tigres vs Columbus Crew | Vuelta Cuartos de final Concachampions

Tigres: Felipe Rodríguez; Jesús Angulo, Samir, Diego Reyes, Guido Pizarro, Javier Aquino; Marcelo Flores, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Jesús Garza; André-Pierre Gignac

Columbus: Patrick Schulte; Derrick Jones, Rudy Camacho, Steven Moreira; Mohamed Farsi, Yaw Yeboah, Darlington Nagbe, Yevhen Cheberko; Diego Rossi, Marino Hinestroza, Cucho Hernández

