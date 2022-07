Tigres anuncia de forma oficial a su nuevo delantero

Un nuevo fichaje de los Tigres llega procedente del futbol europeo, se trata del ecuatoriano de 24 años Jordy Caicedo.

El sudamericano se une a la plantilla que dirige Miguel Herrera y viene de una experiencia en el CSKA de Sofía de Bulgaria. Es un elemento que ha sido considerado para su combinado nacional y en la liga mexicana espera encontrar el nivel necesario para colarse al Mundial de Qatar 2022.

El arranque de Tigres

Los Tigres de Nuevo León iniciaron con el pie izquierdo el Apertura 2022 al perder en su debut ante el Cruz Azul, equipo que llegó con sed de venganza después de que el conjunto felino los eliminó el torneo anterior.

Los Felinos han tenido una pretemporada complicada, tanto en el terreno de juego como fuera de ello, debido a que han tenido situación extra cancha tanto con Luis Quiñones y Yeferson Soteldo, además de no contar con un sustituto para cubrir la salida de Carlos González a Toluca.

Miguel Herrera habló en la rueda de prensa posterior al partido, en donde se podía notar que el estratega mexicano no estaba contento con lo mostrado en su primer partido del torneo ante sus afición en el Volcán.

"(No tuvimos) contundencia, nos llegaron 2 ó 3 veces, no sé si contar el penal como llegada, y nos hicieron tres goles. Nosotros estuvimos llegando y llegando y las que tenemos claras para meterlas no las metemos, está faltando puntería para concretar”, añadió Miguel Herrera sobre el funcionamiento de su equipo.

Los errores defensivos de los Tigres fueron claves para dejar escapar los primeros tres puntos del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, situación que también habló el “Piojo”.

“Trabajaremos para tener solidez en esa parte. Me da tranquilidad para trabajar que los rivales no nos lleguen, pero si el rival nos llega dos veces y hace tres goles, tenemos que trabajar más”, comentó Herrera sobre el sistema defensivo de los de Zuazua.

