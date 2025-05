¿Era penal para Tigres? La POLÉMICA jugada que no marcaron en contra de Cruz Azul

Luego del duelo de semifinales entre Cruz Azul y Tigres, juego disputado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el conjunto de La Noria dirigido por Vicente Sánchez obtuvo el boleto a la Gran Final de la Concachampions 2025, instancia en la que La Máquina tiene como rival a Vancouver Whitecaps.

¿Qué pasó con el arbitraje durante Cruz Azul vs Tigres?

El juego en Ciudad Universitaria se definió con gol de Ángel Sepúlveda desde la vía del penalti, no obstante, hubo una jugada que causó polémica en el inmueble del Pedregal, pues al minuto 63, Joaquin fue derribado dentro del área por Chiquete, acción que no fue revisada en el VAR por el árbitro central.

“En lo personal no me gusta hablar del arbitraje pero si son varios penales que no nos cobran a nosotros. Son otras personas las que tienen que hablar pero para mí no hay duda. El equipo vino a ser protagonista”, dijo Guido Pizarro en conferencia de prensa luego del partido.

“El sabor, como decía, del orgullo de cómo afrontaron, del funcionamiento, de cómo el equipo vino a ser protagonista acá, y de esa manera, creo que tenemos una revancha la semana que viene, ya empezó la Liguilla, contra un buen rival también, pero el desafío es seguir creciendo y siguiendo dando pasos adelante como lo hemos dado hoy como equipo. No hay balance positivo de qué hemos agarrado nosotros, creo que la evolución del equipo ha sido abismal, en el modelo del juego hemos crecido, y ver a nuestra gente ilusionada, conectada con el equipo, habla de que vamos por buen camino, seguramente hay muchas mejoras que hay que hacer, pero el desafío es seguir creciendo. Ahora la semana que viene tenemos la Liguilla y trataremos de afrontarla de la mejor manera”, agregó el entrenador del conjunto de la UANL.

Tigres ahora se preparará para el inicio de la Liguilla del futbol mexicano en donde se medirán a Necaxa en los Cuartos de Final primero en el Estadio Victoria y después en el Volcán Universitario.

