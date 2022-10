El equipo de la Liga BBVA MX que ficharía a Diego Lainez

El futbolista mexicano Diego Lainez no ha tenido la mejor consistencia por su paso por Europa, le costó adpatarse al futbol de LaLiga con el Betis a pesar de tener como compañero a Andrés Guardado, situación que lo impulsó a buscar más continuidad en Primeira Liga de Portugal con el Braga, no obstante, su rol en el equipo no es muy distinto al que tenía en España.

Lainez debutó en el máximo circuito del futbol mexicano con el club América tras de recibir la confianza de Ricardo La Volpe, quien rápido detectó la calidad del mexicano y su desequilibrio al frente. Su cartel fue muy importante en México, por lo que algunos clubes aztecas ya se estarían planteando repatriar al futbolista del Braga.

Diego Lainez

El equipo de la Liga BBVA MX que ‘repatriaría’ a Diego Lainez

Los Tigres de la UANL estarían muy interesados en contratar los servicios del delantero mexicano, saben que es una carta muy llamativa dada la calidad de Diego Lainez, aunada a la baja actividad que está recibiendo en su actual equipo el Braga de Portugal, la considerarían una apuesta posible. Lo que sería una de las ‘bombas’ de los felinos de cara al Clausura 2023, pues sumaría un ataque atractivo con André Pierre Gignac.

Miguel Herrera sabe de la calidad de Diego Lainez pues lo dirigió en su paso por América donde el futbolista del Braga logró marcar 5 goles con la camiseta de la águilas en las temporadas que disputó.

Al margen del fuerte interés de Tigres por contratar a ‘Factor’ Lainez, el futbolista no estaría evaluando un regreso inmediato a la Liga BBVA MX, con la Copa del Mundo de Qatar 2022, una buena participación abriría la puerta al futbolista azteca de moverse a otro club donde pueda contar con mayor confianza.