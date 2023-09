Fecha, horario y cómo seguir EN VIVO el Clásico Regio | Apertura 2023

Se juega una edición más del Clásico Regio en el Estadio Universitario. Tigres recibe a Rayados el sábado 23 de septiembre en un partido correspondiente a la Jornada 9 que paraliza a la Sultana del Norte y el resto del país. Ambas escuadras se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la Leagues Cup, con resultado favorable para los muchachos de Fernando Ortiz, ahora lo harán en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

El cuadro de Robert Dante Siboldi viene de caer en territorio ajeno contra el Atlas por 2-0. Rayados, por su parte, venció 3-1 al León en el Gigante de Acero y se posicionó como quinto de la competición, un punto por detrás de su máximo rival pero con un partido pendiente ante los Xolos de Tijuana

La temporada pasada un gol de Luis Romo le dio al Monterrey la victoria sobre Tigres en la Jornada 12. Sin embargo, Tigres rió al último y eliminó a su acérrimo contrincante en las semifinales con global de 2-1, eventualmente levantarían el título del Clausura 2023 jugando la vuelta en casa de las Chivas.

Rayados tendrá la oportunidad de cobrar venganza en un encuentro que cerrará la acción sabatina y cuyo inicio será a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, podrás seguirlo EN VIVO a través de las diversas plataformas de TV Azteca.

Director técnico de Gallos se queja del arbitraje frente al América

Las Águilas del América vencieron a los Gallos Blancos de Querétaro por marcador de 2-1 en La Corregidora. El gol del triunfo lo hizo el central chileno Igor Lichnovsky al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Leonardo Suárez. Originalmente anulada por falta sobre Emanuel Gularte, la anotación se revisó en el VAR y fue ratificada por el central.

“El árbitro no tuvo pantalones para marcar el foul de lo que había marcado, está clarita, hoy estoy muy enojado, el América no necesita de eso para ser líder ni ganarle a Querétaro, habla mal de ustedes si no le preguntaron (a Jardine). Es el Ámérica, me molesta que ayuden al América cuando no lo necesita, pudo venir acá a ganar en buena ley, hoy no ganó en buena ley, espero lo reflejen, si no, uno parece loco”, dijo Mauro Gerk, entrenador del cuadro queretano tras el juego.

