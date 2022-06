Tigres buscaría a Néstor Araujo para fortalecer su defensa

Tigres se estaría uniendo a la contienda por la repatriación de Néstor Araujo, ante la necesidad de fortalecer su última línea. Al defensor lo sigue de cerca también el FC Juárez.

El zaguero que actualmente milita en el Celta de Vigo apareció en el radar del conjunto universitario e igualmente en el del América. Aunque toma más fuerza con los Felinos luego de que su directivo Mauricio Culebro estuviera hace unos días en España, aumentando las especulaciones.

Nestor Araujo

Diferentes reportes de la prensa en Monterrey señalaron que el presidente de Tigres habría analizado la opción de este fichaje, aprovechando su viaje por Europa.

Araujo, de 30 años de edad, viene de una temporada con muchos minutos en la Liga Española y además de ser un constante con la Selección Mexicana para el técnico Gerardo “El Tata” Martino. Un futbolista de calidad que reforzaría la defensa del cuadro de la UANL, luego de que cerró el Clausura 2022 con muchas dudas en esta zona del campo. En especial por los goles que permitieron en las semifinales ante Atlas y porque acabaron recibiendo 10 tantos en los últimos 7 juegos.

Tigres tiene como objetivo reforzar la defensa

Los Tigres habían buscado cubrir esa carencia con la incorporación del chileno Igor Lichnovsky, sin embargo el ex jugador de Necaxa y Cruz Azul no cumplió del todo las expectativas y no se afianzó como un titular indiscutible.

Mientras que los mexicanos Hugo Ayala y Diego Reyes también despiertan algunas inquietudes. Por lo que la hipotética llegada de Araujo sería un salto de calidad para la zaga del equipo que dirige el técnico Miguel Herrera. No obstante, el tema del experimentado defensa que fuera canterano de Cruz Azul luce complicado, ante el interés del propio futbolista por seguir en una alta competencia para arribar de buena forma al Mundial de Qatar 2022 .

En tanto, el Celta de Vigo cuenta con Néstor Araujo como uno de sus jugadores estelares después de participar en 34 partidos en la temporada que acaba de terminar.