¡El flamante NUEVO LÍDER del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX! Y NO es el América

¡NUEVO LÍDER! El torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ha comenzado con grandes emociones, y a pesar de que las Águilas del América llevan un paso casi perfecto y sueñan con lo que sería un histórico tetracampeonato, los poderosos Tigres de la UANL también han comenzado el certamen de manera feroz y después de cuatro jornadas se encuentran en lo más alto de la tabla general.

Los felinos dirigidos por el serbio Velkjo Paunovic destrozaron a los Xolos de Tijuana por marcador de 4-0 en el Volcán dentro de la Jornada 4 del Clausura 2024 tras una gran actuación de Juan Brunetta quien se apuntó un doblete para encaminar a Tigres a su tercer triunfo en el torneo.

¡Gol de Juan Brunetta! Tigres 2-0 Tijuana | Jornada 4 | Liga BBVA MX, Clausura 2025

Por su parte, las Águilas del América hicieron lo propio al golear 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes con doblete de Víctor Dávila y un golazo de Álvaro Fidalgo, consiguiendo su segundo triunfo por diferencia de tres goles en lo que fue apenas la segunda ocasión en la que el equipo utilizó a sus jugadores titulares en el Clausura 2025.



Otro equipo que se encuentra en buen estado de forma es el Club León de James Rodríguez, quien colaboró con una asistencia en el triunfo de 2-1 de los Panzas Verdes sobre Chivas , llegando a tres victorias en tres partidos disputados y un total de nueve puntos.

Para la conclusión de la Jornada 4 aún quedan pendientes los partidos de Atlas vs Rayados de Monterrey, Querétaro vs Pachuca, FC Juárez vs Santos y Pumas vs Toluca.

Así marcha la tabla general del Clausura 2025; Tigres es líder, América segundo

Los Tigres son el flamante líder general del Clausura 2025, mientras que América es segundo, Cruz Azul ya se metió al top 10 y Chivas está fuera del Play - In.



Tabla general tras la Jornada 4 del Clausura 2025:

Tigres (10 puntos, +10 goles) América (10 puntos, +9 goles) León (9 puntos) Mazatlán (7 puntos) Pachuca (6 puntos) Necaxa (6 puntos) Cruz Azul (5 puntos) Toluca (4 puntos) Pumas (4 puntos) Juárez (4 puntos)

