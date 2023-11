Se confirma el primer refuerzo de Tigres para el Clausura 2024

Los Tigres buscan el bicampeonato de la Liga BBVA MX. El conjunto felino se clasificó como tercero a la Liguilla del Apertura 2023, y se medirá en los Cuartos de Final del Futbol Mexicano al Puebla, por el pase a las semifinales del presente certamen.

Dichos encuentros se jugarán entre el 29 y 30 de noviembre la ida, y entre el 2 y 3 de diciembre las vueltas, aún falta que los directivos de nuestro balompié confirmen las fechas y horarios de dichos encuentros. Primero se tendrá que disputar el Play In, que lo jugarán León vs Atléticos San Luis y Santos vs Mazatlán.

Tigres ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2024

Con todo que falta la Fiesta Grande del Apertura 2023, los Tigres ya tendrían a su primer refuerzo de cara al siguiente torneo, el Clausura 2024. Se trata del defensa central Juan José Sánchez Purata, quien terminará su préstamo con el Atlanta United.

El zaguero se fue en el verano de 2022 a la MLS, y tras año y medio en la institución de las Barras y las Estrellas, tendrá que volver, luego que su equipo no pudiera pagar lo que los universitarios pedían por él, motivo por el cual, tendrá que volver para diciembre-enero al cuadro felino y ponerse a las órdenes de Robert Dante Siboldi.

El futbolista mexicano, que fuera dirigido por otro compatriota, Gonzalo Pineda, tuvo participación en 28 encuentros, donde consiguió anotar un gol, vio la tarjeta amarilla en una ocasión y disputó cerca del 70 por ciento de los minutos durante la campaña.

En la Liga BBVA MX no ha tenido tanta participación como él hubiera esperado, pues apenas ha sumado 34 encuentros desde el 2018 que obtuvo sus primeros minutos hasta el 2022, cuando decidiera salir en busca de más juego con los de la MLS.