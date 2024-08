Este será el rival de Tigres en el regreso de la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup

Regresa la Liga BBVA MX. Luego de la Leagues Cup, donde niguna escuadra del futbol mexicano sigue con vida, tras la eliminación de América y Mazatlán en los Cuartos de Final, para dejar en Semifinales a cuatro conjuntos de la MLS, que buscarán el título de esta edición del certamen intenacional.

Con esto, el balompié azteca regresará de lleno a para la Jornada 5 el Apertura 2024, con partidos entre el viernes 23 y el domingo 24 de agosto. Nueve encuentros serán los que disputen en esta fecha, entre los que se encuentran los Tigres, que recibirá a un complicado rival.

Tigres vs Chivas por Azteca 7 | jornada 5 del Apertura 2024

Te puede interesar: Próximo rival de Cruz Azul en el Apertura 2024| Jornada 5

Tigres enfrentará a Chivas en la Jornada 5 del Apertura 2024

Este sábado 24 agosto, los felinos reciben a las Chivas, en el duelo más interesante de la Fecha 5 del Apertura 2024, duelo que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, donde los regiomontanos buscarán seguir con el buen paso.

El equipo de Veljko Paunovic marcha con 10 unidades, gracias a tres victorias y un empate, hasta la Jornada 4, previo al parón por la Leagues Cup. Por su parte, el Rebaño Sagrado va en la novena posición de la Tabla General con siete puntos, dos triunfos, una iguala y un descalabro contra Xolos.

Te puede interesar: El historial de lesiones de José Juan Macías y el impacto en su carrera

Los partidos de la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Viernes 23 de agosto

Querétaro vs Cruz Azul | 7:00 PM

Mazatlán vs Pachuca | 8:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7)

Xolos vs Rayados | 9:05 PM

Sábado 24 de agosto

Necaxa vs FC Juárez | 5:00 PM

León vs Santos | 7:00 PM

Atlas vs Pumas | 7:00 PM

Tigres vs Chivas | 9:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7)

América vs Puebla | 9:05 PM

Domingo 25 de agosto

Toluca vs Atlético San Luis | 12:00 PM