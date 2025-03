Esto le dijo el ‘Malayo’ a Guido Pizarro antes del Tigres-Querétaro

Por todo lo que significaba para Tigres el partido contra el Querétaro, correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2025, el panorama lucía desalentador para unos Gallos Blancos que, sin embargo, no concedieron tantas facilidades y, aunque el resultado fue adverso, se dio por la mínima diferencia. Su director técnico, Benjamín Mora, dio sus impresiones al término del juego.

“Siempre uno que pisa este estadio sabe que es un Volcán, la gente juega un papel importante, Tigres sabemos está bien trabajado, es un desafío importante. Quisimos ser un equipo sólido, con personalidad, sabíamos que era difícil tener la posesión del balón, quisimos hacer daño con nuestras herramientas. Nos cae temprano el gol y te baja un poco el ánimo, pero no el orden. Me voy contento, no nos gusta perder y nos vamos con la frente en alto, le hicimos partido a un rival poderoso”, consideró.

Un gran halago para Guido Pizarro

El ‘Malayo’ reveló que, antes de iniciar el compromiso en el Estadio Universitario, tuvo una breve charla con su ahora colega y rival, Guido Pizarro.

“Le dije cuando lo saludé que el equipo había perdido a alguien importante dentro de la cancha, pero ojalá lo ganara en la conducción. Debe tomar esa experiencia en Primera División y esperemos le pueda dar a Tigres dividendos. Ojalá la decisión sea para favor de ellos”, indicó.

¿Faltan oportunidades para técnicos mexicanos?

A partir de ello, el estratega del Querétaro fue cuestionado en torno a las oportunidades que reciben los entrenadores mexicanos, a lo que se mostró ecuánime aunque conciso al momento de dar su opinión.

“No soy quién para juzgar esa situación, pero lo que se ve a veces no se juzga, cada quien tiene su camino. El mío ha sido largo, 13 o 15 años como entrenador. Tengo mi propio recorrido, estoy orgulloso de él y me siento completamente satisfecho. Otros tienen otro camino y no los juzgo. Lo que sí puedo decir es que hay talento, hay preparación. Es una rueda de la fortuna, empezamos el torneo con tres mexicanos, hoy somos cinco. El extranjero siempre ha venido al país a ofrecernos algo, el futbol mexicano también está creciendo a su velocidad”, concluyó.

