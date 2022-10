Tigres recupera dos piezas fundamentales para el repechaje

Este lunes 3 de octubre, Tigres comenzó los trabajos de preparación rumbo al partido ante Necaxa, correspondiente al repechaje y que se disputará en el Estadio Universitario de Monterrey este sábado 8 de octubre. En este inicio de semana, Miguel Herrera, técnico del conjunto regiomontano, recibió buenas noticias, ya que recuperó a dos piezas fundamentales de cara a este enfrentamiento de matar o morir.

Los felinos podrán volver a contar con Javier Aquino y Juan Pablo Vigón, quienes se reincorporaron al trabajo grupal durante la sesión de este día. Incluso, la cuenta oficial del equipo destacó un gol de tijera que anotó el exjugador del Rayo Vallecano.

🔥 ¡Alguien está de vuelta! 🤯 pic.twitter.com/fgnuOkK4gg — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) October 3, 2022

"¡Alguien está de vuelta!”, publicó Tigres en su cuenta oficial de Twitter, junto al video del golazo de Aquino.

Sin embargo, no todo fue positivo para el Piojo, ya que las malas noticias llegaron porque dos jugadores no pudieron estar presentes en el entrenamiento. Se trató de Igor Lichnovsky, quien presentó un golpe tras el duelo ante el Atlético de San Luis, mientras que Luis Quiñones se ausentó para atender el nacimiento de su hijo.

De esta manera, Miguel Herrera tendrá que preparar el encuentro ante los Rayos a la espera de la evolución del defensa chileno y del regreso del colombiano.

Miguel Herrera consideró un fracaso clasificar al repechaje

A pesar de que Tigres cerró el torneo regular con goleada ante Atlético de San Luis, Miguel Herrera fue muy crítico al tener que clasificar a la Liguilla por la vía del repechaje.

“Siempre lo he dicho. No le tengo miedo a la palabra fracaso. Fracasamos en el intento de pasar entre los primeros cuatro, pero fracasamos con 30 puntos, que no se nos olvide. Es el primer equipo desde que se puso este formato, supuestamente para ayudar aunque lo sigue haciendo más mediocre. Es la primera vez que un equipo que hace 30 puntos no va a pasar entre los cuatro primeros. Nos tocó un torneo así, donde cuatro equipos hicieron un mejor trabajo que nosotros. Reitero, es un fracaso no pasar entre los primeros cuatro”, señaló después del encuentro de la Jornada 17.