Tigres recibe excelente noticia a DÍAS para el Clásico Regio ante Rayados

Estamos a solo unos días para que se lleve a cabo uno de los duelos más interesantes y atractivos de la temporada 2026 en la Liga BBVA MX. El Clásico Regio entre Rayados y Tigres está a la vuelta de la esquina, por lo que es importante que sepas todo lo relacionado a este juego.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

En principio, vale decir que ninguna de las dos instituciones llega en su mejor momento, pues mientras Rayados arriba tras perder la final de la Leagues Cup ante Toluca, Tigres enfrentará este duelo con algunos problemas en cuanto a la suma de puntos se refiere en este Apertura 2026.

¿Qué noticia alegró a la afición de Tigres previo al Clásico Regio frente a Rayados?

A unos días para la edición número 143 del Clásico Regio, el campamento de Tigres recibió una excelente noticia que guarda relación con Ozziel Herrera, elemento mexicano que, a partir de esta semana, se integró de lleno al trabajo grupal con el resto de sus compañeros en la Sultana del Norte.

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🐅Tigres prepara el Clásico ante Rayados⚽



Buenas noticias para los felinos en una nueva práctica rumbo al encuentro que paraliza a la Sultana del Norte: Ozziel Herrera ya está de vuelta dejando atrás su más reciente lesión y apunta a entrar en la convocatoria de Víctor Manuel… pic.twitter.com/ptEMQQ5xYW — Vocifera MX (@vociferamx) September 8, 2026

Cabe mencionar que el nacido en Sinaloa tuvo que sobreponerse a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mismo que lo alejó del terreno de juego durante prácticamente un mes luego de sufrir la lesión el pasado 11 de agosto en el compromiso entre Tigres y Whitecaps, correspondiente a la Leagues Cup.

Con ello, será decisión de Víctor Manuel Vucetich el colocarlo en la rampa titular o, bien, manejalo como una sorpresa desde el banquillo considerando que Ozziel es, junto al Chicha Sánchez y Diego Lainez, los jugadores más vertiginosos de la plantilla actual de los universitarios.

Tigres o Rayados, ¿quién tiene más títulos de Liga BBVA MX hasta ahora?

Un punto a tener en cuenta es que, si bien la rivalidad entre ambos equipos es importante gracias a sus aficiones, a nivel deportivo Tigres superó desde hace tiempo a Monterrey, pues el club ya suma ocho títulos de Liga BBVA MX por solo cinco campeonatos de Rayados.