Tigres llega a la Ciudad de México con sed de revancha

Tigres arribó sin contratiempos a la Ciudad de México para enfrentarse este jueves en el Estadio Azteca a la Máquina de Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y en el que el equipo dirigido por Miguel Herrera buscará hacer valido el subliderato que obtuvo su escuadra durante la fase regular del certamen.

Los Tigres arribaron a la capital del país luego de viajar en vuelo charter tras el entrenamiento de este día en el Estadio Universitario y llega a la serie de Cuartos de Final con sed de revancha tras la eliminación en semifinales el torneo pasado.

“El futbol da revanchas, la Liguilla te da revanchas, estamos con el dolor del torneo pasado en su momento fue doloroso, pensamos que podríamos haber pasado pero de eso se aprende, vamos paso a paso, ahora pensamos en los Cuartos de Final, y ahremos todo lo que debamos por estar en la final y lograr lo que no pudimos el torneo pasado”, comentó el técnico Miguel Herrera en conferencia de prensa.

Resumen: Chivas vs Tigres | Jornada 5 | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Herrera y una reflexión sobre Cruz Azul

Sobre la hegemonia que tiene la Máquina de Cruz Azul, el entrenador mencionó que cada fase final que juega le ha dejado un aprendizaje y esta ocasión sus jugadores llegan de mejor forma que la campaña anterior.

“Llevo muchas liguillas, llegamos con mejor evolución de trabajo más experiencia el torneo pasado nos quedamos afuera por la posición en la tabla y ya aprendimos, ahora llegamos bien, sólidos y queremos demostrarlo”.

Por último sobre si siente presión al dirigir a un equipo que está acostumbrado en los últimos años a pelear por le título de liga cada torneo, el “Piojo” aseguró que está encantado con la presión y si no fuera así, buscaría estar en otro tipo de equipos.

“Me gustan estas presiones, si no me gustara, agarraría equipos sin presión, si no siento esa adrenalina no me atrae”, finalizó el estratega felino.

Cruz Azul recibe a Tigres este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX.