Tigres dejaría salir a Soteldo y no incorporaría otro fichaje

Yeferson Soteldo podría dejar Tigres y ser traspasado al Santos de Brasil. Debido a esto se especuló que los felinos podrían sumar algún jugador más a sus filas, aunque por ahora el club descarta que busquen algún último fichaje para llenar el hueco que dejará el atacante venezolano.

Este miércoles, diferentes reportes desde Sudamérica señalan que la directiva del conjunto regiomontano ya acordó el préstamo de un año de Soteldo al club brasileño, luego de que en la LIGA BBVA MX no ha podido cumplir las expectativas que se tenían de él.

Resumen: Mazatlán 0-1 Tigres | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Por su parte, el venezolano no quiso dar declaraciones sobre estos rumores que lo ponen en el Santos, al salir del entrenamiento de este día en las instalaciones del Polideportivo de la UANL.

Te puede interesar: Posibles alineaciones del All-Star Game de la Liga BBVA MX vs MLS

Mientras que el técnico Miguel Herrera declaró que por ahora no están cerca de ningún fichaje, debido a que no cuentan con una plaza de futbolista No Formado en México. Esto en relación al supuesto interés que existe por el defensa brasileño Samir Caetano del Watford de Inglaterra.

De concretarse la salida de Soteldo, Tigres podría sumar un fichaje

Cabe mencionar que si se confirma la salida de Yeferson Soteldo, los Tigres ahora sí tendrían espacio para contratar al central que tanto habían buscado. En especial con el calendario del Apertura 2022 tan apretado y con la constante de tener varias bajas semana a semana. Por ejemplo para este fin de semana, los “Felinos” no podrán contar los defensas Jesús Angulo e Igor Lichnovsky por estar suspendidos luego de las tarjetas que recibieron en la fecha anterior. Además también podrían ausentarse los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, ya que no han entrenado con normalidad en la semana.

A esto también hay que sumarle que el ecuatoriano Jordy Caicedo salió tocado de la última práctica del conjunto de la UANL, mientras que Luis Quiñones y Guido Pizarro tendrán un desgaste físico importante al ser parte del Juego de Estrellas de la Liga MX contra la MLS.

Te puede interesar: Exjugador del América se convierte en jugador del Sogndal de Noruega

Con este panorama, los Tigres se preparan para recibir en el Estadio Universitario este domingo al Santos Laguna en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la LIGA BBVA MX.