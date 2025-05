Tigres, el verdugo más reciente de Mohamed en Liguilla

Tigres es el verdugo más reciente de Antonio Mohamed en una Liguilla. Fue en el torneo Apertura 2023 cuando el Turco era DT de Pumas y cayó en una seria ante los felinos.

En esta oportunidad, el Turco estará al mando de los Diablos Rojos, un equipo que no sabe lo que es ganarle a Tigres en series de eliminación directa.

“Creo que das justo en el clavo lo que es Guido: como persona, un 10. Es un gran ser humano, siempre busca la mejora continua, tiene valores, principios y cimientos muy fuertes. Es una persona ejemplar, admirable. Como entrenador, se preparó muchísimo. Ya sabíamos que iba a ser técnico. Los conceptos tácticos y técnicos los maneja muy bien. Como jugador, le aprendí muchísimo: lo que representa el trabajo para el jugador, cómo transmite las críticas. Siempre son constructivas, aunque sean duras o suaves, las recibís bien, porque sabes que es para mejorar”, mencionaba Juan Pablo Vigón acerca del rol de Guido Pizarro en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Tigres quiere asegurar la serie en casa

El cuadro felino deberá hacerse fuerte en casa para evitar un una situación compleja cuando visite el próximo domingo el estadio Nemesio Diez.

“Tenemos que cargar con la mochila de ser Tigres, de ser favoritos, porque los jugadores grandes marcaron esa historia. Tigres está en esa etapa, y nos toca mantenerlo. Si me toca anotar, soy el más feliz. Aparte, si ganamos, mejor. Yo siempre pongo primero que gane el equipo, y después, si anoto, soy doblemente feliz. Pero si no, estaré igual de contento si ganamos. La gente sabe que nos vamos a entregar para buscar la victoria. Estoy muy feliz aquí. El rol que me toque mañana, lo voy a dar al máximo”, expresó el jugador de Tigres.

El objetivo: Mundial 2026

Para Vigón, una buena liguilla podría significar un trampolín a la selección y que el Vasco Aguirre pueda contemplarlo para algún amistoso o proceso rumbo al mundial de 2026.

“Esas ya son cosas que no están en mis manos. Yo trabajo mucho, por mí y por Tigres. Hago lo que está a mi alcance. Lo demás, lo dejo en la voluntad de Dios”, sentenció el futbolista felino.

