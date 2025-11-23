Tigres vs América: ¿Cuándo es la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX BBVA Femenil?

La final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá lugar en el 'Volcán'. La cancha de Tigres abrirá sus puertas para recibir una vez más el duelo por el título y esperando que sus Amazonas levanten el trofeo por séptima ocasión en su historia, del otro lado, estará el Club América, equipo que buscará dar la campanada y derrotar el líder en su propia casa.

En el duelo de ida que se realizó en el Estadio Ciudad de los Deportes, el club de Coapa tuvo una ventaja de hasta tres anotaciones y lamentablemente para su causa, el conjunto regiomontano cambió el chip y rescató el empate en la parte complementaria. Con ello, en el partido de vuelta que será este domingo 23 de noviembre en punto de las 5:00 pm tendremos que ven a un vencedor, ya que el empate nos mandaría a tiempos extra y si la igualdad persisite, definiremos al nuevo monarca desde el manchón penal.

Tigres; por la séptima estrella

En caso de que las Tigres de la UANL consigan vencer al América, las Amazonas obtendrían su séptimo título y alargarían la ventaja que tienen en el palmarés de la Liga MX Femenil. Rayadas de Monterrey secunda a su acérrimo rival con cuatro campeonatos y justamente las capitalinas completan el podio con dos títulos conseguidos.

De hecho, hay dos futbolistas aún en la plantilla de Tigres que han estado en todos los títulos ligueros de las Amazonas; Bele´n Cruz y Fernanda Elizondo. Ambas futbolistas tienen las seis ligas y por si fuera poco, pueden presumir que han sido tres veces Campeón de Campeonas.