3-futbolistas-que-nacieron-en-la-miseria-y-lograron-conquistar-al-mundo

El mundo deportivo ha sido testigo de grandes figuras que han hecho historia. En el fútbol, estas estrellas han sido sinónimo de talento, triunfos, campeonatos y reconocimientos a nivel personal como grupal en sus equipos o planteles. Así es el caso de muchos futbolistas .

Conoce las principales figuras del fútbol que consiguieron llegar a la cima del éxito y la gloria con mucho esfuerzo, perseverancia y resiliencia. Estos son los jugadores multimillonarios que se criaron en condiciones adversas y conquistaron el mundo con su talento.

Cristiano Ronaldo: el máximo goleador de la historia del fútbol profesional

Cristiano Ronaldo nació en el seno de una familia de bajos recursos en Funchal, Madeira. Allí las dificultades económicas formaron parte de su día a día. Su madre trabajó limpiando casas para sostener a sus hijos, mientras el joven portugués mostraba su habilidad y talento para jugar al fútbol.

Su carrera comenzó en las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa y en 2003 su vida dio un giro decisivo al fichar con el Manchester United. Su fortuna actual se estima en 500 millones de dólares. Es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo.

Lionel Messi: el máximo ganador del Balón de Oro

La infancia de Lionel Messi en Rosario, Argentina, también estuvo marcada por la dificultad económica. El campeón del mundo fue diagnosticado con una deficiencia de la hormona del crecimiento a los 11 años y el tratamiento era tan costoso que su familia no podía solventarlo.

Su destino comenzó a cambiar cuando Barcelona le ofreció cubrir sus gastos médicos y sumarlo a las divisiones juveniles del club. Este fue el gesto que marcó el inicio de su exitosa historia en Europa. Con el paso del tiempo, Messi se convirtió en una figura que representa la resiliencia y la perseverancia. Su fortuna aproximada es de 600 millones de dólares.

Neymar Jr.: el máximo goleador histórico de la selección de Brasil

'Ney' creció en Mogi das Cruzes, São Paulo, en un entorno de limitaciones económicas. Estas últimas fueron las que pusieron en riesgo el inicio de su carrera deportiva. Pero la destreza del jugador que actualmente tiene 33 años llamó la atención del Santos de Brasil.

Debutó en dicho club brasileño antes de dar el salto al Barcelona. Posteriormente militó en el PSG y allí protagonizó uno de los fichajes más costosos de la historia. Neymar Jr. se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del fútbol contemporáneo y posee una fortuna cercana a los 200 millones de dólares.