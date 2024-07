TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS Tigres vs América

Este martes 16 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan ese día son; Querétaro vs Chivas, Atlas vs Santos, Pachuca vs Atlético San Luis, Puebla vs León y Cruz Azul vs Tijuana.

Mientras que el miércoles 17 de julio termina la actividad con los siguientes cuatro juegos; Juárez vs Pumas, Necaxa vs Monterrey, Toluca vs Mazatlán y Tigres vs América. Uno de los partidos más llamativos de la fecha es el Tigres vs América al ser dos equipos que siempre compiten por la victoria y por el título. El encuentro se va a disputar en el Estadio Volcán en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Así llegan América y Tigres

El conjunto de Tigres logró superar a Necaxa en la primera jornada 1-0 y en la jornada 2, los dirigidos por Veljko Paunovic empataron en el estadio del Atlas 1-1 y ahora buscarán sacar provecho de la condición de local para tratar de superar al actual campeón del futbol mexicano.

📹 ¡Se trabaja de cara a enfrentar este miércoles al América en casa!

Por otra parte, el América perdió en la primera jornada ante San Luis 2-1. Para la segunda jornada logró vencer 3-1 a Querétaro en su juego como local.

¿Dónde y cómo ver?

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca Siete y por la app y sitio web de Azteca Deportes. Contarás con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Zague, Carlos “Warrior” Guerrero y Alvaro López Sordo.

