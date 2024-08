Ver gratis Tigres vs Chivas EN VIVO transmisión online por TV Azteca | Jornada 5 Liga BBVA MX

Este sábado 24 de agosto del 2024 continúa la actividad de la jornada 5 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se disputan son: Necaxa vs Juárez, León vs Santos, Atlas vs Pumas, Tigres vs Chivas y América vs Puebla.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Tigres vs Chivas que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo ver gratis y en vivo Tigres vs Chivas?

Tigres y Chivas se enfrentarán este sábado 24 de agosto en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, un partido que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y en la app y sitio web de Azteca Deportes.