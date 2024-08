Tigres 1-0 Inter Miami EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este sábado 3 de agosto del 2024, arranca la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024. Los que se van a disputar son: Tigres vs Inter Miami, Vancouver Whitecaps vs Tijuana y Monterrey vs Pumas.

Uno de los partidos claves es el de Tigres vs Inter Miami, pues se juega el primer lugar del grupo. El encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio NRG.

Así llega Tigres e Inter Miami

El conjunto de Tigres llega en el segundo lugar de la tabla con tres puntos. En sus últimos tres partidos, ganó tres partidos. Por otra parte, Inter Miami se encuentra en el primer lugar del grupo con tres puntos. Registra tres victorias de forma consecutiva.