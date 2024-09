Alineaciones confirmadas Tigres vs León | Jornada 10 Apertura 2024

Este viernes 27 de septiembre del 2024, comienza la actividad de la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Las acciones arrancan con cuatro partidos bastante llamativos, los cuales son: Puebla vs Juárez, Querétaro vs Necaxa, Tigres vs León y Tijuana vs Mazatlán.

Los números de Gignac con Tigres ante León | Azteca Stats

Te puede interesar: El nuevo delantero de Javier Aguirre en la Selección Mexicana podría llegar de Chivas

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Pereira, Jesús Angulo, Pizarro y Javier Aquino



Mediocampistas: Rafael De Souza, Fernando Gorriaran y Francisco Córdova

Delanteros: Gignac, Antuna y Jonathan Herrera.

Alineación de León

Portero: Alfonso Blanco

Defensas: Iván Moreno, Luciano, Barreiro y Bellón

Mediocampistas: Mendoza, Guardado, Salvador Reyes, Ángel Estrada y Hernández

Delanteros: José Alvarado

Así puedes ver Tigres vs León

Para el viernes 27 de septiembre del 2024, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS del viernes botanero. Al finalizar el partido de Puebla vs Juárez podrás ver el encuentro entre Tigres vs León.

El partido será en el Estadio Volcán en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Contará con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Alvaro López Sordo. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App y Sitio web de Azteca Deportes.

Así llegan Tigres y León

Tigres llega siendo la mejor defensiva del torneo con solo 4 goles recibidos y en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos. Por su parte, León llega en el lugar 16 con siete puntos conseguidos luego de haber ganado su primer partido en el Apertura 2024.

Gol de Emiliano Gómez: Puebla 2-2 Pachuca | Jornada 9 del Apertura 2024

Te puede interesar: Los preocupantes números de los refuerzos que llegaron a Chivas para este torneo