Tigres 0-0 León EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY martes 20 de octubre del 2026, partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online por internet en directo
Sigue EN VIVO y GRATIS la transmisión del Tigres vs León partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX HOY martes 20 de octubre del 2026
El último partido de este martes 20 de octubre del 2026 de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX es el Tigres vs León que va a iniciar al terminar las actividades del Juárez vs Atlante. El encuentro entre se va a disputar en el Estadio Volcán.
Dónde mirar en vivo el Tigres vs León
El encuentro de Tigres vs León lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y la app y el sitio web de TV Azteca Deportes. El juego va a ser narrado y analizado por Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.
AQUÍ PUEDES VER EL TIGRES VS LEÓN TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS
Posiciones de Tigres y Atlético de San Luis
Tigres llega ocupando el lugar 13 de la tabla con 14 puntos luego de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Viene de empatar 1-1 de visitante ante Chivas y de ganar 3-2 en casa a Toluca. Tienen la necesidad de poder llevarse los tres puntos para poder meterse en la lucha por un lugar en la Liguilla.
🤩 ¡Martes de futbol y 𝑬𝒍 𝑽𝒐𝒍𝒄𝒂́𝒏 lo sabe!@boletomovil pic.twitter.com/AoPZokSJ6L— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 21, 2026
Por otra parte, León llega en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos tras 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Se mantiene en zona de clasificación. Llega tras caer 3-5 en casa ante América y empatar 1-1 de visitante ante Puebla.