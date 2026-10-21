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Tigres 0-0 León EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY martes 20 de octubre del 2026, partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online por internet en directo

Sigue EN VIVO y GRATIS la transmisión del Tigres vs León partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX HOY martes 20 de octubre del 2026

Tigres vs León EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

El último partido de este martes 20 de octubre del 2026 de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX es el Tigres vs León que va a iniciar al terminar las actividades del Juárez vs Atlante. El encuentro entre se va a disputar en el Estadio Volcán.

Dónde mirar en vivo el Tigres vs León

El encuentro de Tigres vs León lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y la app y el sitio web de TV Azteca Deportes. El juego va a ser narrado y analizado por Christian Martinoli, Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.

AQUÍ PUEDES VER EL TIGRES VS LEÓN TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

Posiciones de Tigres y Atlético de San Luis

Tigres llega ocupando el lugar 13 de la tabla con 14 puntos luego de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Viene de empatar 1-1 de visitante ante Chivas y de ganar 3-2 en casa a Toluca. Tienen la necesidad de poder llevarse los tres puntos para poder meterse en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Por otra parte, León llega en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos tras 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Se mantiene en zona de clasificación. Llega tras caer 3-5 en casa ante América y empatar 1-1 de visitante ante Puebla.

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