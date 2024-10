Alineaciones confirmadas Tigres vs Puebla | Jornada 11 Liga BBVA MX

Este sábado 5 de octubre del 2024, continúa la actividad de la jornada 11 de la Liga BBVA MX del Apertura 2024. Los partidos que se disputan son: Tigres vs Puebla, Atlético de San Luis vs Rayados, Cruz Azul vs Necaxa, Toluca vs Pumas, Chivas vs Atlas y León vs América.

Uno de los juegos más llamativos del día es el encuentro entre Tigres vs Puebla. Previo a la pausa que se tendrá en el torneo por la fecha FIFA los felinos buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y Puebla quiere retomar la senda del triunfo.

Alineación de Tigres

Veljko Paunovic manda la siguiente alineación para el partido ante Puebla donde busca conseguir los tres puntos y mantenerse en lo alto de la tabla.

Portero: Guzmán

Defensas: Angulo, Reyes, Joaquim y Aquino

Mediocampistas: Carioca, Gorriarán, Herrera, Córdova y Sánchez

Delanteros: Gignac

Alineación de Puebla

Portero: Jimenez

Defensas: Angulo, Orona, Gularte y Ferrareis

Mediocampistas: González, de Buen, Herrera, Quiñónes y Pachuca

Delanteros: Gómez

Así puedes ver el Tigres vs Puebla EN VIVO

El partido de Tigres vs Puebla, se disputará en el Estadio Volcán en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos “Warrior” Guerrero. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App Sitio web y Youtube de Azteca Deportes.

