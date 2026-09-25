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¡Garantía de goles! Tigres acostumbra partidos atractivos ante Puebla

De cara a su enfrentamiento de este fin de semana, estos juegos cuentan con un historial importante de actuaciones con muchas anotaciones

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|X: Tigres

Escrito por: Álvaro López Sordo

Con la urgencia de sumar puntos, los Tigres se enfrentarán al Puebla en un duelo que está acostumbrado a tener partidos atractivos y de muchos goles sin importar en qué cancha se disputen.

El conjunto de la UANL contará con la ventaja de la localía para este compromiso que se jugará en el Estadio Universitario, en donde la última vez que se vieron las caras el cuadro auriazul aplastó por marcador de 7-0 a los de la “Franja” en encuentro de la fase regular del Apertura 2025.

Sin embargo, su enfrentamiento más reciente en el Clausura 2026 terminó en una victoria de los “Camoteros” por pizarra de 3-1 en juego que se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, a favor de los de casa.

De hecho en los 10 últimos choques entre ambos se han registrado un total de 30 anotaciones para un promedio de 3 goles por partido; lo que puede augurar un cotejo abierto para el que se tendrá este sábado en el “Volcán” correspondiente a la fecha diez del Apertura 2026.

Otras goleadas de Tigres

Años atrás el equipo de la “U” de Nuevo León tuvo un importante historial de varias goleadas memorables ante el Puebla. Entre ellas la de la fase regular del Apertura 2018 en la que se impusieron 6-1 en casa con cuatro dianas del atacante francés André-Pierre Gignac y dos más del chileno Eduardo Vargas.

En un enfrentamiento de los octavos de final de la Copa MX del 2018 también los “Felinos” arrollaron a la “Franja” con un marcador de 4-0 aprovechando la localía del Estadio Universitario, en la que marcaron Julián Quiñones, Jürgen Damm, ‘Edu’ Vargas y Enner Valencia.

Mientras que en la fecha inaugural del Apertura 2017 se dio otro triunfo abultado por pizarra de 5-0 en el “Volcán”, en donde destacó el hat-trick del delantero ecuatoriano Enner Valencia, más los goles de Juninho y Lucas Zelarayán.

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