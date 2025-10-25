Tigres vs Xolos de Tijuana: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025

El pletórico ‘Volcán’ abrirá sus puertas una vez más para apoyar a los Tigres de la UANL en un partido vital en sus aspiraciones en el presente Torneo Apertura 2025. El club regiomontano recibirá a los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 15 del certamen mexicano y lo hará con una sola tarea; sacar las tres unidades y soñar con el subliderato.

Para este cotejo, Guido Pizarro movió sus piezas en su 11 inicial y mandará una mezcla de su repertorio en contra del equipo fronterizo. Como ya es tradición, Nahuel Guzmán defenderá el arco felino y será el francés André Pierre Gignac el encargado de abrir la defensa de los Xolos en este partido.

Alineación confirmada de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza y Javier Aquino

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Sánchez

Delanteros: Jonathan Herrera y André Pierre Gignac

Alineación confirmada de Tijuana

Portero: José Rodríguez

Defensas: Unai Bilbao, Jackson Porozo y Jesús Vega

Mediocampistas: Kevin Escamilla, Jesús Gómez, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora y Franck Boya

Delanteros:Mourad Daoudi

El partido por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás disfrutar el partido entre los Tigres de la UANL y los Xolos de Tijuana por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la app de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com. Carlos Guerrero, David Medrano, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes te esperan para llevarte la mejor transmisión EN VIVO y GRATIS de este partido.

Este sábado 25 de octubre en punto de las 4:50 pm sigue el partido por TV Azteca Deportes y descubre si los Tigres de la UANL se convierten en el nuevo sublíder de la tabla general o si los Xolos de Tijuana se acercan aún más a la fase final del Torneo Apertura 2025.