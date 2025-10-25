Tigres vs Xolos de Tijuana: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025
Los pupilos de Guido Pizarro podrían subir hasta la segunda posición en caso de sacar las tres unidades en el ‘Volcán’ ante Mora y compañía.
El pletórico ‘Volcán’ abrirá sus puertas una vez más para apoyar a los Tigres de la UANL en un partido vital en sus aspiraciones en el presente Torneo Apertura 2025. El club regiomontano recibirá a los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 15 del certamen mexicano y lo hará con una sola tarea; sacar las tres unidades y soñar con el subliderato.
Para este cotejo, Guido Pizarro movió sus piezas en su 11 inicial y mandará una mezcla de su repertorio en contra del equipo fronterizo. Como ya es tradición, Nahuel Guzmán defenderá el arco felino y será el francés André Pierre Gignac el encargado de abrir la defensa de los Xolos en este partido.
Alineación confirmada de Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza y Javier Aquino
- Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Sánchez
- Delanteros: Jonathan Herrera y André Pierre Gignac
Alineación confirmada de Tijuana
- Portero: José Rodríguez
- Defensas: Unai Bilbao, Jackson Porozo y Jesús Vega
- Mediocampistas: Kevin Escamilla, Jesús Gómez, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora y Franck Boya
- Delanteros:Mourad Daoudi
El partido por TV Azteca Deportes
Recuerda que podrás disfrutar el partido entre los Tigres de la UANL y los Xolos de Tijuana por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la app de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com. Carlos Guerrero, David Medrano, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes te esperan para llevarte la mejor transmisión EN VIVO y GRATIS de este partido.
Este sábado 25 de octubre en punto de las 4:50 pm sigue el partido por TV Azteca Deportes y descubre si los Tigres de la UANL se convierten en el nuevo sublíder de la tabla general o si los Xolos de Tijuana se acercan aún más a la fase final del Torneo Apertura 2025.