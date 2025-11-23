Tigres y América definen este domingo el título del Apertura 2025 en el Volcán

Tigres UANL y América disputarán este domingo la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, encuentro programado a las 17:00 horas (hora centro de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. El duelo decide al nuevo equipo campeón después del empate 3-3 registrado en el partido de ida, celebrado en la Ciudad de los Deportes, donde la escuadra regiomontana logró remontar una desventaja de tres goles.

La ida dejó anotaciones de Irene Guerrero, Scarlett Camberos desde el punto penal y Sarah Luebbert para el conjunto azulcrema, mientras que Stephany Mayor, Chrestinah Kgatlana y Jheniffer Da Silva respondieron para Tigres. Con ese resultado, la serie quedó completamente abierta y sin ventaja para ninguna institución. La Final no aplica el criterio de posición en la tabla, por lo que, si el marcador global permanece empatado al término del tiempo regular, habrá tiempos extra y, de persistir la igualdad, una tanda de penales definirá al campeón.

El equipo dirigido por Pedro Martínez Losa llega al compromiso con impulso anímico tras la reacción en la ida, Tigres busca su séptimo título de liga y contará con la participación de Thembi Kgatlana, quien disputó solo 25 minutos en el encuentro anterior y no completó la práctica más reciente, aunque aparece disponible para este enfrentamiento. La árbitra Francia González fue designada como central para impartir justicia en la cancha del Universitario.

América viajó con plantel completo y con Sarah Luebbert como una de sus piezas más determinantes, luego de su participación en la jugada del penal y en el tanto que colocó el 3-0 parcial en la capital. La institución capitalina regresa al Volcán dentro de una rivalidad que registra antecedentes en series por el título, incluida la Final del Apertura 2018, que se definió desde el punto penal.

Tigres llega, además, con un registro relevante, alcanzó su gol número 100 en liguillas durante el partido de Ida. El Universitario se prepara para recibir un nuevo capítulo entre dos proyectos que han marcado el desarrollo competitivo del futbol femenil en México, con afición y expectativas altas para la definición del Apertura 2025.