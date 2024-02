Timothée Chalamet confesó ser un gran aficionado de los Tigres

Timothée Chalamet es el hombre del momento, pues está por estrenarse en el cine la película de Dune 2 de la cual es el protagonista. El actor acudió a México en su gira para promocionar el filme y nuestro compañero de Azteca Espectáculos, Antonio Castañeda aprovechó para indagar sobre los hobbies que tiene el francés, donde declaró que es fan del futbol y no sólo eso resaltó la trayectoria de varios jugadores aztecas y hasta reveló a que equipo apoya.

“La influencia futbolbolística de México es una locura. Vienen jugadores históricos franceses. Jugadores mexicanos que vienen a (jugar) a Francia como Ochoa. Claro, un jugador francés que vino a Tigres, André-Pierre Gignac, donde creo que se va a retirar. Así que el amor va en ambas direcciones”.

Chalamet tiene a sus jugadores favoritos de México

Cuando se le cuestionó sobre quienes eran sus futbolistas mexicanos preferidos mencionó a tres;

“Rafa Márquez porque jugó para los New York Red Bulls, también Guillermo Ochoa jugó mucho en Francia, Chicharito también es de mis favoritos”.

Recordemos que el primer equipo al que llega Memo Ochoa cuando se va al viejo continente es al Ajaccio, en esta escuadra estuvo del 2011 al 2014.

¿Timothée tuvo en sus planes jugar a la pelota?

Por último le preguntaron si hubiera preferido ser futbolista en lugar de actor y bromeó con su respuesta.

“Sí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria… es por eso”.

Hace mucho tiempo se le vio a Timothée Chalamet usando el jersey de la Selección Mexicana. Por lo que las redes sociales del combinado nacional azteca no dejaron pasar estas declaraciones y las resaltaron.

Por si el actor de 28 años no se había ganado el cariño del publico mexicano, después de demostrar un alto conocimiento futbolístico ahora se ha ganado a todos los fanáticos del balompié mexicano.

