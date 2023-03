Los europeos que estarán en el México vs Jamaica de la Nations League

La Selección de México tiene dos compromisos en esta Fecha FIFA. El primero de ellos será ante su similiar de Surinam, en tierras sudamericanas; mientras que el segundo partido es frente a Jamaica que se jugará en el Estadio Azteca, como parte de la Nations League.

Dichos duelos, marcan el debut de Diego Cocca como entrenador del combinado mexicano, y a pesar de los rivales parecer estar a modo, se espera que su equipo gané por gran diferencia, por -sin demeritar- el nivel de las dos escuadras rivales del torneo de la Concacaf.

VE AQUÍ MÉXICO VS SURINAM EN VIVO GRATIS

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: Erick Gutiérrez saldría del PSV por una cantidad “increíble”

Diego Cocca confirmó al menos a dos europes para el partido contra Suriman

En la conferencia de este lunes, posterior al primer entrenamiento que tuvo durante esta Fecha FIFA, el DT de México confirmó tanto Santiago Giménez, como Erick Gutiérrez harán el viaje a Surinam para medirse ante dicho rival; incluso David Medranoadelantó la alineación, en la que en su gran mayoría hay jugadores de la Liga BBVA MX, y complementarán el cuadro titular los dos futbolistas que militan en el balompié de los Páises Bajos.

Los europeos que estarán en el México vs Jamaica

Ahora bien, los de más jugadores que están en el Viejo Continente se espera que se queden en el CAR, para entrenar, adaptarse a la altura de la Ciudad de México, al cambio de horario y ahora sí, hombre como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, César Montes y Raúl Jiménez serían titular frente a Jamaica en el Estadio Azteca, el próximo domingo 26 de marzo.

Te puede interesar: Los tres canteranos de Chivas que Paunovic tiene en la mira

TV Azteca transmitirá el México vs Surinam de la Nations League

No te pierdas el debut de Diego Cocca, en el México vs Surinam por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:45 PM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del mundo Mundial. Y el domingo 26 de marzo, no te pierdas por la misma señal el duelo frente a Jamaica, también a las 5:45 PM.