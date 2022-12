¿Cuántos títulos le faltan a Messi para alcanzar a Dani Alves?

A lo largo del último lustro, Dani Alves ha sido reconocido como el jugador con más títulos oficiales en la historia del futbol y, hasta hace algunos meses, parecía no tener competencia; sin embargo, Lionel Messi se ha mantenido en la carrera y la conquista de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 lo ha dejado más cerca de quien fuera su socio en el FC Barcelona.

Después del triunfo en penaltis sobre la Selección de Francia, ‘La Pulga’ presume 42 trofeos grupales en su palmarés. Ahora, sólo uno lo separa del lateral brasileño y actual elemento de los Pumas, quien cuenta con 43.

Dani Alves, encantado si es superado por Messi

Hace algunos meses, cuando el Club Universidad Nacional viajó a Cataluña para disputar el trofeo Joan Gamper ante el Barca, Alves fue cuestionado sobre la posibilidad de ser superado en el rubro que por tantos años dominó y su respuesta fue sencilla.

“Si me pasa Messi, no es ninguna novedad. Lo sería si me pasa otro”, contestó el futbolista de 39 años de edad, cuyo cetro se perfila a cambiar de dueño en el corto o mediano plazo, toda vez que el atacante argentino milita en el PSG -el equipo más potente de la Ligue 1- y él, por su parte, ha batallado para cumplir los objetivos que se han trazado los de El Pedregal desde su arribo a suelo mexicano.

Alves ha ganado trofeos con todos los clubes de los que ha formado parte: Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y los Pumas, además de la Selección brasileña, con la que tuvo un paso exitoso, sin llegar a conseguir lo más preciado.

El recorrido profesional de Messi consta de cuatro años menos y sólo un par de equipos: Barcelona y PSG. Con el primero, ganó todo lo que es posible; con el segundo, le falta la Champions League; con la Selección de Argentina, ya ganó lo que estaba pendiente: la Copa del Mundo.