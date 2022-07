Videojuegos para disfrutar gratis este fin de semana

Sabemos de la constante actualización en el inventario de videojuegos de nuestras diferentes consolas, por lo que te recomendamos descargar este fin de semana esta lista de juegos que están a punto de salir de las diferentes plataformas de streaming gamer de Sony, Microsoft y Steam.

Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, es por eso que con motivo de aprovechar el pago mensual de los servicios de videojuegos te hacemos un conteo de los próximos juegos que dejarán de ser gratis por la conclusión del mes de julio.

Xbox Game Pass - Microsoft

Arrancamos la lista con el servicio de suscripción de Xbox Gold que sufrirá el despido de tres integrantes de su catálogo: Beasts of Maravilla Island que estará disponible hasta el 31 de julio, al igual que Torchlight, y finalmente Relicta tendrá réplica hasta el 15 de agosto.

Para los usuarios de Game Pass, la edición de WWE 2K22, Generation Zero y Naruto to Boruto: Shinobi Striker permanecerán disponibles hasta el 31 de julio.

PlayStation - Sony

El renovado servicio de Sony por su parte anunció que Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PS4 dejará de ser gratuito el 2 de agosto. Lo mismo pasará con The Dark Pictures Anthology: Man of Medan el mismo día y para la misma consola.

También el 2 de agosto Arcadegeddon saldrá pero para las PS4 y PS5 y ya no podrás usar For Honor el 3 de agosto.

Steam - PC

En la plataforma digital de Steam el 1 de agosto se despide de Hard West y Northgard. Mientras que For Honor hasta el 3 de agosto.

