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Los mejores momentos en la carrera de Santiago Giménez| FOTOS
El canterano de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, Santiago Giménez, está próximo a emigrar al Feyenoord. Aquí recordamos los mejores momentos en su carrera
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Santiago Tomás Giménez es uno de los jóvenes talentos de México. El canterano de Cruz Azul ha vivido grandes momentos a lo largo de su carrera con el club de sus amores y con la Selección Nacional.
Los títulos de Santiago Giménez con Cruz Azul y momentos con México
A continuación, te presentamos cuáles son y qué títulos levantó ‘El Bebote’ con La Maquina Celeste:
-En 2017 Santiago Giménez hizo su debut en la Copa MX frente a Tigres en el Estadio Universitario, portando el dorsal número 302.
-En la Liga BBVA MX, debutó frente a Xolos en 2018. El canterano celeste saltó al terreno de juego con el #29.
-Estuvo registrado en el cuadro campeón de Copa MX que venció en la gran final a Rayados de Monterrey en 2018.
-Parte del equipo que levantó el título de la Supercopa MX frente a Necaxa en 2019.
-Campeón de Leagues Cup vs Tigres con el cuadro cementero en 2019.
-Su primer gol fue contra Toluca en la Bombonera en 2020 en la Jornada 4 del Clausura 2020.
-Fue campeón de Liga BBVA MX con Cruz Azul en el Guard1anes 2021; este fue el noveno título del futbol mexicano de la Máquina.
-Campeón del Campeón de Campeones vs León en 2021.
-Portó el gafete de capitán vs Alcahaie en la CONCACAF Liga de Campeones con Cruz Azul.
-Debutó con la Selección Mexicana y marcó gol en un partido amistoso frente a Chile.
-Anotó su primer doblete frente a Toluca en el Nemesio Diez en la Jornada 6 del torneo Grita México 2022.
-Jugó su primer partido oficial con México frente a Surinam en la CONCACAF Nations League en Torreón.
-Marcó gol, anotó en la tanda de penales y fue campeón frente a Atlas en el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX.
-Registró 5 goles en el Apertura 2022; sus últimos goles fueron vs Puebla en la Jornada 4 (anotó doblete).
-Jugó su último partido frente a Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras
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