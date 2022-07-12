Tlaxcala vs Dorados EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

Comienza la tercera jornada de la Liga BBVA Expansión MX y los encargados de abrir la actividad serán los Coyotes de Tlaxcala FC y Dorados de Sinaloa por la señal de TV Azteca Deportes por medio de nuestras plataformas digitales y el sitio de aztecadeportes.com y la APP.

Esta ocasión podrás ver el partido entre Tlaxcala contra Dorados de Sinaloa correspondiente a la jornada 3 en punto de las 4:55 pm, el delantero colombiano José Raúl Zuñiga del "Gran Pez" comentó los objetivos alrededor del la complicada visita al cuadro de los Coyotes.

Resumen: Mazatlán 0-1 Tigres | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

“Debemos trabajar duro día a día, para así poder plasmar el juego que caracteriza a Dorados. Por la posición en la que juego, me mentalizo para ayudar al equipo con goles y ganar partidos", puntualizó el atacante colombiano José Raúl Zuñiga.

El nativo de Chocó, Colombia, afirmó que deben obtener un buen resultado en Tlaxcala, “Ante Coyotes debemos enfrentar el partido con mucha seriedad, mucho compromiso, tenemos la necesidad de sumar nuestros primeros puntos e ir generando confianza entre nosotros” finalizó el ariete sudamericano que ya ha sido campeón de goleo de Liga de Expansión.

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Dorados no ha podido ganar en el Apertura 2022

“Me parece que del partido ante Tepatitlán para acá hubo una mejoría, pero sigue faltando obtener una solidez defensiva, aunque el equipo genera fútbol ofensivo y trata de ser protagonista, seguimos pasando por esas desatenciones que nos terminan costando caro.”, expresó el entrenador de Dorados, Rafael "Chiquis" García.

El “Gran Pez” buscará ganar su primer partido en el Apertura 2022, pues no ha ganado desde que arrancó el certamen, por su parte el conjunto de Tlaxcala arrancó el torneo con un triunfo 2-0 ante Cimarrones y en la segunda fecha perdió contra Atlético de Morelia.

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